Сырский сказал, где сейчас россияне сосредоточили основные усилия

Россияне расширили зону активных боевых действий на Харьковщине почти на 70 километров. Значительные силы противника сосредоточены на захвате Волчанска.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что задумали россияне. По словам Сырского, они хотят заставить Украину привлечь там дополнительные бригады из состава резерва.

Смотрите также У Зеленского сказали, по какой причине россиянам удалось зайти на Харьковщину

Силы обороны активно противостоят врагу

Кроме Волчанска, основные усилия российской армии сосредоточены на направлении Стрелечья – Липцы. После Волчанска россияне хотят выйти к Белому Колодцу и развернуть наступление на тыл украинских войск.

С целью сосредоточения на этих направлениях Россия создала и значительно усилила оперативно-тактическую группировку войск "Север". По словам Сырского, в составе этой группировки есть боевые части 6-й армии, 11-го и 44-го армейских корпусов.

Главком отметил, что россияне пошли в наступление значительно раньше запланированного срока, ведь заметили переброску войск ВСУ. Но прорвать оборону они не смогли.

Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится,

– отметил главком.

Он также рассказал, что сейчас ВСУ активно противостоят россиянам ударами авиации, ракетными системами, огнем артиллерии и танков, в результате чего Россия несет потери.

"Конечно, мы должны максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии", – добавил Сырский.

Активно к помощи Силам обороны также приобщаются жители Харькова и области.

Наступление на Харьковщину: последние новости