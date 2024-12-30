Россияне наступают на трех направлениях: какая ситуация на фронте 29 декабря

На вечер 29 декабря в Генштабе рассказали, что происходит на фронте. Горячее всего на трех направлениях. А еще активные атаки есть на Лиманском направлении.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба. Многие атаки на момент публикации отчета еще продолжаются. Наибольшие потери оккупантов – на Покровском и Кураховском направлениях.

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Что происходит на фронте 29 декабря

В течение суток было 171 боевое столкновение, россияне использовали 752 дрона-камикадзе и совершили более 4100 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях остается напряженной – враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском направлении,

– говорится в заметке Генштаба.

На Харьковском направлении оккупанты 1 раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Гатища. Атака отражена, противник успеха не имел.

На Купянском направлении было 6 атак. Вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили все атаки противника.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Ямполовка, Ивановка и Белогоровка. Наши воины отбили 23 вражеские атаки, 3 боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении с начала суток враг совершил 1 тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаревки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 7 попыток захватчиков продвинуться в районах Часового Яра и Ступочек. Еще 2 боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты 7 раз пытались продвинуться в районах Щербиновки и Торецка. 2 атаки продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 40 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волчье, Соленое, Новооленевка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. 8 боестолкновений продолжаются.

Там враг потерял убитыми и ранеными 482 человека. Уничтожена одна боевая машина пехоты, два автомобиля и один мотоцикл, сильно повреждены два танка, шесть боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники противника.

На Кураховском направлении захватчики предприняли 18 попыток продвинуться, 3 атаки продолжаются. Атаковали вблизи населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.

Там убиты и ранены 74 оккупанта. Уничтожен один танк, одна БМП и один вражеский автомобиль, повреждены три ББМ и один вражеский миномет.

На Времовском направлении было 19 штурмов переднего края нашей обороны вблизи населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное. 2 боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Курском направлении отбито 38 атак.