Они поймут, что проиграли: насколько Россия готова к затяжной войне

На встрече с лидерами Японии и Южной Кореи Джо Байден заявил, что Россия уже проиграла войну, потому что не может достичь первоначальных целей. Однако в Кремле все никак не хотят признавать, что то идет не по плану.

У России есть немного вариантов, что делать с так называемой "СВО" в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал Иван Усс – главный консультант Национального института стратегических исследований, объяснив, что в Кремле не хотят делать какой-либо выбор.

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Россия надеется на союзников

На карте боевых действий можно заметить, что россияне не могут ни продвигаться вперед, ни эффективно обороняться. Ведь ВСУ постепенно, но уверенно идут вперед.

Это чемодан без ручки – нести тяжело, но и бросить не хочется. Россия все поставила на эту войну и потому они играют до конца. Сейчас они надеются на союзников. Поэтому для России стала очень неприятной новость о присутствии Китая на встрече в Джидде,

– заметил Иван Усс.

Дело в том, что на мирный саммит в Джидде были приглашены представители США, Украины и Китая. Россию туда не пригласили. При этом для Пекина, которого Россия считает главным союзником, не стало проблемой отсутствие там российских представителей.

"Для них это шок. В России даже не знали, как реагировать на подобное. Потому что методичка еще не подошла, критиковать встречу – страшно, потому что там был Китай, поддерживать ее тоже нельзя – Россию не пригласили», – объяснил УС.

Подобные вещи оказывают негативное влияние на Россию. Однако в Кремле все еще надеются, что у них есть поддержка Китая и других стран. Им кажется, что против них только "коллективный Запад", а Глобальный Юг – на их стороне.

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В Кремле игнорируют реальность

Поэтому любой намек на то, что Глобальный Юг на самом деле не поддерживает Россию, является для них шоком. Потому такую информацию просто не воспринимают.

Есть реальность в Кремле и есть реальность на линии фронта. Поэтому мы видим, что постоянно возникают конфликты между "охранителями" в Москве, и знающими реальное положение дел,

– заметил Усс.

К слову, хорошим примером такого конфликта стал арест Игоря Гиркина-Стрелкова, постоянно критиковавшего власть за недостаточно жестокое и эффективное ведение войны против Украины. Так же разбираются с генералами, освещающими более или менее реальную картину дел на фронте.

"В России подавляют какие-либо мысли о том, что на войне что-то идет не так. И в конце концов это приведет к тому, что они поймут, что проиграли", – подчеркнул Усс.

В Кремле могут думать, что все действительно хорошо, пока в какой-то момент ВСУ не уволят Мелитополь. А соответственно откроют путь к Азовскому морю. Дальше это произойдет и с Крымом, и с Донецкой и Луганской областями.

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