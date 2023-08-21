У Росії є небагато варіантів, що робити із так званою "СВО" в Україні. Про це 24 Каналу розповів Іван Ус – головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснивши, що в Кремлі не хочуть робити якийсь вибір.

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Росія сподівається на союзників

Власне, на карті бойових дій можна помітити, що росіяни не можуть ані просуватись вперед, ані ефективно оборонятись. Адже ЗСУ поступово, але впевнено йдуть вперед.

Це валіза без ручки – нести важко, але й покинути не хочеться. Росія все поставила на цю війну і тому вони грають до кінця. Зараз вони сподіваються на союзників. Тому для Росії стала дуже неприємною новина про присутність Китаю на зустрічі в Джидді,

– зауважив Іван Ус.

Річ у тім, що на мирний саміт у Джидді були запрошені представники США, України та Китаю. Росію туди не запросили. При цьому, для Пекіна, якого Росія вважає головним союзником, не стало проблемою відсутність там російських представників.

"Для них це шок. У Росії навіть не знали, як реагувати на подібну річ. Тому що методичка ще не підійшла, критикувати зустріч – страшно, бо там був Китай, підтримувати її теж не можна – Росію не запросили", – пояснив УС.

Подібні речі негативно впливають на Росію. Однак у Кремлі все ще сподіваються на те, що у них є підтримка Китаю та інших країн. Їм здається, що проти них лише "колективний Захід", а Глобальний Південь – на їхній стороні.

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У Кремлі ігнорують реальність

Тож будь-який натяк на те, що Глобальний Південь насправді не підтримує Росію є для них шоком. Тому таку інформацію просто не сприймають.

Є реальність, яка є в Кремлі, і є реальність на лінії фронту. Тому ми бачимо, що постійно виникають конфлікти між "охранітєлями" в Москві, і тими, хто знає реальний стан справ,

– зауважив Ус.

До слова, гарним прикладом такого конфлікту став арешт Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, який постійно критикував владу за недостатньо жорстоке та ефективне ведення війни проти України. Так само розбираються з генералами, які висвітлюють більш-менш реальну картину справ на фронті.

"В Росії придушують будь-які думки про те, що на війні щось йде не так. І врешті це призведе до того, що вони зрозуміють, що програли", – наголосив Ус.

У Кремлі можуть думати, що все насправді гаразд, поки в якийсь момент ЗСУ не звільнять Мелітополь. А відповідно відкриють шлях до Азовського моря. Далі це відбудеться і з Кримом, і з Донецькою та Луганською областями.

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