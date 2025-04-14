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24 Канал Новости Украины Ворог просувається на фронті, атакує "Шахедами": хронологія 1146 дня війни
14 апреля, 06:28
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Враг продвигается на фронте, атакует "Шахедами": хронология 1146 дня войны

Сергей Попович

Уже продолжаются 1146 сутки с начала полномасштабного российского вторжения. Россия продолжает попытки оккупировать украинские территории ценой больших потерь и продолжает террор мирного населения Украины.

О вражеских атаках, их последствиях, ситуацию на фронте и главные события войны 14 апреля – рассказывает 24 Канал.

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06:23, 14 апреля

Удар вражеским БпЛА был зафиксирован в Салтовском районе Харькова, - Синегубов

В результате обстрела вспыхнуло одноэтажное складское здание на площади 1000 квадратных метров.

Предварительно, без пострадавших.

Профильные службы работают на месте.

06:22, 14 апреля

По данным DeepState, враг продвинулся в Ямполовке, Валентиновке, Преображенке и Удачном.

06:21, 14 апреля

8 пострадавших в Сумах – в тяжелом состоянии, – Зеленский о последствиях удара

По словам президента, 68 пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях.

Из них восемь – в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых,
– сообщил он.