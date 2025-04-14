Враг продвигается на фронте, атакует "Шахедами": хронология 1146 дня войны

Уже продолжаются 1146 сутки с начала полномасштабного российского вторжения. Россия продолжает попытки оккупировать украинские территории ценой больших потерь и продолжает террор мирного населения Украины.

О вражеских атаках, их последствиях, ситуацию на фронте и главные события войны 14 апреля – рассказывает 24 Канал.

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