Россия атакует БпЛА, Силы обороны продвинулись в Курской области: хронология 1182 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается 1182 сутки. Россия продолжает обстрелы мирных украинских городов, но до сих пор не смогла полностью вытеснить Силы обороны Украины из Курской области.

О ситуации на фронте, последствия российских атак и главные события 20 мая – сообщает 24 Канал.

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Какие главные события 20 мая