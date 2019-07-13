06:23, 13 июля

На второй министерской встрече "Украина – Юго-Восточная Европа" в Дубровнике, что в Хорватии было принято коммюнике с поддержкой приглашения Украины в НАТО.

На встрече был глава МИД Украины Андрей Сибига. Он совместно с хорватским коллегой стал соорганизатором мероприятия.

После более 1200 дней незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения России в Украину, мы, как министры, ответственные за внешнюю политику наших стран, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины и решению вызовов, стоящих перед нашим регионом,

– указано в коммюнике.

В частности, в документе прописана поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в коммюнике решительно осуждается продолжающееся незаконное полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, и приветствовали бы приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины,

– указано также.

В документе добавили, ни Россия, ни любое другое государство, которое не является членом НАТО, не имеет права вето на расширение Североатлантического Альянса.

Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства,

– добавили в коммюнике.