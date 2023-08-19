Враг запускал группы "Шахедов", детали учений пилотов на F-16: хронология 542 дня войны

Война и сопротивление украинского народа продолжается. Со дня полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашего государства прошло 542 дня. Силы обороны не только сдерживают противника, но наступают на нескольких направлениях фронта.

Что происходит на поле боя, атаки врага и другие главные события, которое произошло за последние сутки, рассказывает 24 Канал.

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07:39 В Воздушных Силах сообщили, что во время последней атаки было уничтожено 15 вражеских беспилотников из 17 выпущенных врагом из района Курска. противовоздушная оборона работала в северных и центральных, а также в западных областях.

Результаты работы ПВО 19 августа / Инфографика Воздушных сил

07:30 Генштаб опубликовал утренний свод. Отмечают, что ночью Россия нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131".

Враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах.

Во время ночной атаки враг использовал отвлекающий маневр, заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Россия вывела в Черное море ракетоноситель, но атаковала "Шахедами" с Севера. Дроны выпустили из Курского направления.Ночью во временно оккупированном Крыму снова было неспокойно. Взрывы слышали сразу в нескольких населённых пунктах. Между тем пропагандисты писали, что Путин проводит совещание в Ростове-на-Дону.Эстонская разведка считает, что без мобилизации Россия не может рассчитывать на успехи. В то же время в Кремле пытаются не опустить новую волну мобилизации.У Дании будут секретные документы, с помощью которых наши пилоты будут овладевать западными истребителями. F-16.

00:50 Около полуночи в Киевской и ряде других областей раздалась воздушная тревога. Причиной стал запуск "Шахедов". Также сообщалось, что оккупанты держат в Черном море корабль с 8 ракетами типа "Калибр".

В Хмельнитчине очевидцы сообщали о взрывах.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в интервью The Washington Post высказался о медленных поставках оружия Украине. По его словам, наступление украинской армии будет долгим и медленным, но россияне уже понесли огромные потери.