Атака "Шахедами", взрывы в Киеве: хронология 920 дня войны

Начался 920 день полномасштабного вторжения России в Украину. По состоянию на 31 августа оккупанты пытаются продвигаться на востоке нашего государства и продолжают атаковать территорию страны.

Какова сейчас ситуация на фронте, что происходит в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

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