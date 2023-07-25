Противопехотные мины на ЗАЭС, враг атаковал "Шахедами": хронология 517 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину. Враг продолжает пытаться наступать на некоторых направлениях фронта, однако ВСУ сдерживают оккупантов и отвоевывают наши земли.
Какая ситуация в дипломатии и на поле боя на 517 день войны – читайте в тексте 24 Канала.
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4:02 МАГАТЭ обнаружило на периферии площадки Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, то есть в буферной зоне между барьерами внутренней и наружной периметров площадки ЗАЭС. Туда у персонала станции нет доступа, да и мины направлены в сторону от площадки.
Руководство станции заявило, что это было военным решением в контролируемой оккупантами зоне. Гросси заявил, что это не отвечает стандартам безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции.1:47 Во время воздушной тревоги оккупанты запустили по Украине дроны типа "Шахед". Беспилотниками враг атаковал Киев. Работала ПВО, враждебные цели удалось уничтожить.00:04 24 июля видеожурналист AFP Дилан Коллинз пострадал в результате атаки беспилотника во время репортажа на позициях украинской артиллерии. 35-летний журналист в больнице в сознании.