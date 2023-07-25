Противопехотные мины на ЗАЭС, враг атаковал "Шахедами": хронология 517 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину. Враг продолжает пытаться наступать на некоторых направлениях фронта, однако ВСУ сдерживают оккупантов и отвоевывают наши земли.

Какая ситуация в дипломатии и на поле боя на 517 день войны – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Успех ВСУ на Бердянском направлении, падение дронов в Москве и Крыму: хронология 516 дня войны

В Киевской городской военной администрации заявили, что в ночь на 25 июля Силы и средства ПВО обнаружили и уничтожили все воздушные цели на подлете в Киев. По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

4:02 МАГАТЭ обнаружило на периферии площадки Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, то есть в буферной зоне между барьерами внутренней и наружной периметров площадки ЗАЭС. Туда у персонала станции нет доступа, да и мины направлены в сторону от площадки.

Руководство станции заявило, что это было военным решением в контролируемой оккупантами зоне. Гросси заявил, что это не отвечает стандартам безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции.

Во время воздушной тревоги оккупанты запустили по Украине дроны типа "Шахед". Беспилотниками враг атаковал Киев. Работала ПВО, враждебные цели удалось уничтожить.24 июля видеожурналист AFP Дилан Коллинз пострадал в результате атаки беспилотника во время репортажа на позициях украинской артиллерии. 35-летний журналист в больнице в сознании.