Россия вывезла в Беларусь тысячи наших детей, взрывы на Хмельнитчине: хронология 632 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако терпит только потери в личном составе и технике. Ведь наши военные продолжают освобождать каждый клочок нашей земли.

Какая ситуация на поле боя, в дипломатии и помощи Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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