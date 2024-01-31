Передача ракет GLSDB, новый законопроект о мобилизации: хронология 707 дня войны

Украинские военные постоянно стоят на защите украинской земли и дают достойный отпор вражеским атакам. Вооруженные Силы твердо отстаивают каждый населенный пункт.

Что происходит на фронте в политике и тылу – передает 24 Канал.

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