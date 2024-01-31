Передача ракет GLSDB, новый законопроект о мобилизации: хронология 707 дня войны

31 января 2024, 06:25
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Украинские военные постоянно стоят на защите украинской земли и дают достойный отпор вражеским атакам. Вооруженные Силы твердо отстаивают каждый населенный пункт.

Что происходит на фронте в политике и тылу – передает 24 Канал.

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08:04, 31 января

Потери врага

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1090 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения уничтожено 385 230 бойцов так называемой "второй армии мира".

Потери врага за сутки на 31 января / Генштаб

07:20, 31 января

Работа ПВО

В ночь на 31 января враг запустил 20 "Шахедов" по направлениям Приморско-Ахтарска, Курска, а также Чауды. Также бил тремя баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с полуострова Крым и Воронежской области.

Сил и средств Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожили 14 ударных дронов в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

07:14, 31 января

Продвижение в направлении Горловки

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал видео кадры отражения позиций врага бойцами 225-го отдельного штурмового батальона. В сети установили, что ВСУ успешно штурмовали участок вблизи Горловки, который был оккупирован с 2014 года.

Пехоту поддерживала артиллерия, которая била по врагу кассетными боеприпасами. Ее работу корректировали ударные беспилотники. Сама операция проходила в темное время суток.

Штурм российских позиций: смотрите видео

 

06:44, 31 января

Слухи об отставке Залужного

BBC ссылаясь на собственные источники пишут, что на протяжении последних месяцев Владимир Зеленский неоднократно был близок к тому, чтобы Валерия Залужного отправить в отставку.

Журналистам сообщили, что 29 января президент обосновал необходимость отставки Валерия Залужного. Он заявил, что стремится перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны нашего государства.

Однако увольнение топ генерала могли бы не воспринять на Западе. Следовательно, этого и не произошло.

06:28, 31 января

Украина может получить ракеты GLSDB

Politico пишет, что Украина может получить ракеты GLSDB уже 31 января. Если это произойдет то мы станем первыми, кто испытает эти ракеты в бою. Их еще нет даже на вооружении США. Обещание передать бомбы малого диаметра наземного запуска дали еще в прошлом году.

Это позволит наносить более глубокие удары, которые у них еще не было дополнить их арсенал огнестрельного оружия большой дальности. Это дополнительная стрела в колчанке, которая позволит им сделать больше,
– сказал американский чиновник.

В Пентагоне о GLSDB высказались обтекаемо мол, не будут делать официальных заявлений и не будут называть сроки поставок.

Автор: Дмитро Усик