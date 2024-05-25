Атака по Харькову, ВСУ оттесняют врага на Харьковщине: хронология 822 дня войны

25 мая 2024, 06:24
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают и оттесняют врага. В частности, ВСУ оттесняют оккупантов на Харьковщине.

Какова ситуация на поле боя, к каким действиям прибегают оккупанты и как реагирует мир – читайте в тексте 24 Канала.

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04:49, 25 мая

По Харькову и району было 4 ракетных удара

Харьковская областная прокуратура рассказала, что россияне нанесли по Харькову и району 4 удара, предварительно, баллистическими ракетами типа С-300.

Есть попадания по зданию лицея, в промышленной зоне, а также на открытой местности. К счастью, люди целы.

02:27, 25 мая

Где на Харьковщине ВСУ оттесняют врага

Украинские военные оттесняют оккупантов от переднего края обороны на Харьковщине. ВСУ на отдельных участках имеют успех.

Отбито 10 атак в районах Липцов, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица,
– заявили в Генштабе.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений.

02:25, 25 мая

Взрывы в Харькове

В Харькове прогремела серия взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил о повреждении лицея и многоэтажки.

Данные о жертвах и раненых не поступали.

Автор: Діана Квасневська