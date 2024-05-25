Атака по Харькову, ВСУ оттесняют врага на Харьковщине: хронология 822 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают и оттесняют врага. В частности, ВСУ оттесняют оккупантов на Харьковщине.

Какова ситуация на поле боя, к каким действиям прибегают оккупанты и как реагирует мир – читайте в тексте 24 Канала.

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