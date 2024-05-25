Атака по Харькову, ВСУ оттесняют врага на Харьковщине: хронология 822 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают и оттесняют врага. В частности, ВСУ оттесняют оккупантов на Харьковщине.
Какова ситуация на поле боя, к каким действиям прибегают оккупанты и как реагирует мир – читайте в тексте 24 Канала.
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Харьковская областная прокуратура рассказала, что россияне нанесли по Харькову и району 4 удара, предварительно, баллистическими ракетами типа С-300. Есть попадания по зданию лицея, в промышленной зоне, а также на открытой местности. К счастью, люди целы. Украинские военные оттесняют оккупантов от переднего края обороны на Харьковщине. ВСУ на отдельных участках имеют успех. Отбито 10 атак в районах Липцов, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица, На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений. В Харькове прогремела серия взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил о повреждении лицея и многоэтажки. Данные о жертвах и раненых не поступали.
По Харькову и району было 4 ракетных удара
Где на Харьковщине ВСУ оттесняют врага
– заявили в Генштабе.
Взрывы в Харькове
Харьковская областная прокуратура рассказала, что россияне нанесли по Харькову и району 4 удара, предварительно, баллистическими ракетами типа С-300.
Есть попадания по зданию лицея, в промышленной зоне, а также на открытой местности. К счастью, люди целы.
Украинские военные оттесняют оккупантов от переднего края обороны на Харьковщине. ВСУ на отдельных участках имеют успех.
Отбито 10 атак в районах Липцов, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица,
На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений.
В Харькове прогремела серия взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил о повреждении лицея и многоэтажки.
Данные о жертвах и раненых не поступали.