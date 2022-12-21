Единение армии и веры: Эпифаний вручил Залужному орден святого Юрия Победителя

В среду, 21 декабря, митрополит Эпифаний встретился с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Настоятели веры и армии вручили друг другу символические награды.

Эпифаний отметил, что Залужный уверенно стоит во главе нашей армии, наших защитников, воюющих со злом и тьмой. В то же время митрополит верит, что с Божьей помощью Украина непременно справится с врагом.

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Вера и армия объединились ради общей цели

Залужный также уверен, что с верой в Бога Украина преодолеет всех врагов.

Бог и правда на нашей стороне, потому Украина победит!

– сказал Главнокомандующий.

Эпифаний подчеркнул, что украинцы уже добились многих побед, разрушив планы кремлевского тирана.

"Мы сплотили вокруг себя десятки стран, цивилизованный мир, людей доброй воли, которые вместе с нами противостоят российскому тирану и его террору", – сказал митрополит.

Во время встречи Залужный наградил Эпифания нагрудным знаком "За содействия войску". В то же время митрополит вручил Главнокомандующему орден святого Юрия Победоносца.

Он символизирует святого, известного как победителя зла, лжи, человеческой ярости, помощника в борьбе с силами тьмы.

Эпфаний подчеркнул, что "военная служба и защита родного народа есть Богом благословенным делом", а наши военные выполняют свое призвание, жертвенно защищать ближних.

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