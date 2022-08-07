Видим подготовку, – советник мэра Мариуполя сказал, как именно россияне хотят использовать порт города

российские оккупанты пытаются переоборудовать мариупольский порт. Он им нужен для своих военных нужд.

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, что мало известно по этому поводу.

Важно Смертность в больницах Мариуполя выросла более чем в 5 раз, – советник мэра назвал причины

Однако, точно можно сказать, что войска агрессора хотят сделать из порта базу топлива, потому что это упрощает логистические потребности для ведения боев, в частности в Запорожской области.

Бердянский порт им захватить не удалось. Остается мариупольский, он более безопасен для них,

– объяснил советник городского главы.

Однако подчеркнул, что его мощности не сравнимы с тем, что в Бердянске. Но на берегу есть большие танки, где можно хранить топливо для техники. А потом по железной дороге их перевозить куда угодно.

Предполагают, что то же будет происходить и с боекомплектами. Однако, хранить его, возможно, будут в Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Готовят не только порт

"Мы видим подготовку не только в порту. Несколько дней назад оккупанты начали расчищать все пути в районе железнодорожного вокзала. Это действительно подготовка для большого транспортного сообщения. Мы все это фиксируем", – объяснил Андрющенко.

Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

В Мариуполе возросла смертность

Ситуация в Мариуполе до сих пор критическая. Город находится на грани гуманитарной катастрофы, а смертность в больницах Мариуполя выросла более чем в 5 раз.

Кроме этого, инсулинозависимые жители имеют лишь одну возможность получить лекарства – сейчас в городе есть только один врач-эндокринолог, и то российский.

Тем временем российские оккупанты в Мариуполе создали "каталог смерти", содержащий несколько тысяч фотографий тех, кто похоронен в братских могилах. А тела погибших до сих пор лежат посреди улиц, хотя и упакованы в пакеты.

В Мариуполе очень надеялись на помощь Красного Креста в этом вопросе, ведь его представители хотя бы имеют доступ в город. Однако ситуация все же не улучшается.