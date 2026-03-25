Об этом сообщает ISW (Институт изучения войны).
Смотрите также Более 1200 ликвидированных, уничтожили много техники: потери врага на 25 марта
Как изменилась линия фронта в Украине?
- 24 марта российские войска продолжали наступление на севере Сумской и Харьковской областей, однако без какого-либо продвижения.
- Также атаки продолжались на Купянском направлении – без подтвержденных изменений линии фронта. Активные боевые действия фиксировались в районах Новоплатоновки, Богуславки, Боровской Андреевки и в направлении Изюма, однако результата для российских сил это не дало.
- В то же время украинские военные проводили наступательные действия в районе Константиновки и Дружковки. По имеющимся данным и геолокационным материалам, ВСУ, вероятно, восстановили контроль над Миньковкой. Также зафиксировано продвижение украинских подразделений в самой Константиновке, вблизи Ильиновки и во время боев у Новопавловки, где были уничтожены позиции противника и взяты в плен двое российских военных.
- На направлении Торецкого российские силы продолжали атаки, но безрезультатно. Такая же ситуация на Покровском направлении - наступления продолжаются, но без продвижения.
- Бои также велись в районах Новониколаевки и Филиала – без изменений на карте.
- Не принесли результатов и наступательные действия россиян на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
- В то же время украинские силы активизировались в Запорожской области. Зафиксировано зачистку позиций противника в Приморском и взятие в плен российских военных, что свидетельствует о локальном продвижении ВСУ.
- На Херсонском направлении российские войска осуществляли ограниченные атаки, однако безуспешно.
Карты фронта от ISW
Оккупанты массово стягивают десятки топливозаправщиков на базу в Луганске
Оккупанты стянули значительное количество топливозаправщиков на базу в Луганске. Объект находится в южной части города Луганск. Ранее оккупанты использовали его для логистического хаба и места дислокации живой силы, но потом здание поразили ВСУ.
Россияне не начинали восстановительные работы после ударов и просто продолжают эксплуатировать поврежденное здание.