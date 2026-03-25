Окупанти стягнули значну кількість паливозаправників на базу у Луганську. Об'єкт знаходиться в південній частині міста Луганськ. Раніше окупанти використовували його для логістичного хабу та місця дислокації живої сили, але потім будівню вразили ЗСУ.