Про це повідомляє ISW (Інститут вивчення війни).

Як змінилася лінія фронту в Україні?

  • 24 березня російські війська продовжували наступ на півночі Сумської та Харківської областей, однак без будь-якого просування.
  • Також атаки тривали на Куп’янському напрямку – без підтверджених змін лінії фронту. Активні бойові дії фіксувалися в районах Новоплатонівки, Богуславки, Борівської Андріївки та у напрямку Ізюма, проте результату для російських сил це не дало.
  • Водночас українські військові проводили наступальні дії у районі Костянтинівки та Дружківки. За наявними даними і геолокаційними матеріалами, ЗСУ, ймовірно, відновили контроль над Міньківкою. Також зафіксовано просування українських підрозділів у самій Костянтинівці, поблизу Іллінівки та під час боїв біля Новопавлівки, де було знищено позиції противника і взято в полон двох російських військових.
  • На напрямку Торецького російські сили продовжували атаки, але безрезультатно. Така ж ситуація на Покровському напрямку — наступи тривають, але без просування.
  • Бої також велися в районах Новомиколаївки та Філії – без змін на карті.
  • Не принесли результатів і наступальні дії росіян на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
  • Водночас українські сили активізувалися у Запорізькій області. Зафіксовано зачистку позицій противника в Приморському та взяття в полон російських військових, що свідчить про локальне просування ЗСУ.
  • На Херсонському напрямку російські війська здійснювали обмежені атаки, однак безуспішно.

Карти фронту від ISW

Окупанти масово стягують десятки паливозаправників на базу в Луганську

  • Окупанти стягнули значну кількість паливозаправників на базу у Луганську. Об'єкт знаходиться в південній частині міста Луганськ. Раніше окупанти використовували його для логістичного хабу та місця дислокації живої сили, але потім будівню вразили ЗСУ.

  • Росіяни не розпочинали відновлювальні роботи після ударів та просто продовжують експлуатувати пошкоджену будівлю.