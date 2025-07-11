Это проблема: в какой модернизации нуждаются танки на фронте

Европейский Союз пытается сфокусировать военные усилия на выпуске нового танка. Его испытания якобы должны начаться через 5 лет, а само производство будет независимым от Соединенных Штатов.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что такие попытки предпринимались неоднократно. Американские морская пехота даже успела его списать, а потом вернуть, потому что поняли, что танк нужен.

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Как нужно модернизировать танк

У пехоты на поле боя должна быть серьезная огневая поддержка. Например, артиллерия, но ее возить за собой достаточно тяжело. Для сравнения танк может очень быстро подъехать, уничтожить какое-то укрепление или личный состав противника и вернуться обратно.

Для танков дроны действительно является проблемой. Но новейшие танки разрабатывают с системой защиты от беспилотников. Речь идет о специализированных ракетных системах, которые сканируют воздух и сбивают дроны в автоматическом режиме,

– пояснил военный эксперт.

Танки прошли много модернизаций. Во время операции “Буря в пустыне” все поняли, что его можно легко пробить кумулятивным снарядом и от этого нужна защита. Тогда появилось первое поколение активной брони,

Соответственно кумулятивные снаряды или противотанковые ракеты перестали быть такими эффективными. Так же могут появиться средства защиты от дронов, но для этого нужно время. Вполне вероятно, что через 3 – 4 года появится танк для которого дроны не будут проблемой.

Поэтому отказываться от танков точно не надо, потому что в этого оружия еще есть будущее.

Заметим, по состоянию на конец мая 2025 года россияне потеряли 4 тысячи танков. Вероятно, в реальности цифры еще больше, ведь в отчете говорилось только о тех, которые удалось задокументировать.