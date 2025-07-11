Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що такі спроби робилися неодноразово. Американські морська піхота навіть встигла його списати, а потім повернути, бо зрозуміли, що танк потрібен.

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Як потрібно модернізувати танк

У піхоти на полі бою має бути серйозна вогнева підтримка. Наприклад, артилерія, але її возити за собою досить важко. Для порівняння танк може дуже швидко під'їхати, знищити якесь укріплення чи особовий склад противника і повернутися назад.

Для танків дрони справді є проблемою. Але новітні танки розробляють з системою захисту від безпілотників. Мовиться про спеціалізовані ракетні системи, які сканують повітря і збивають дрони в автоматичному режимі,

– пояснив військовий експерт.

Танки пройшли багато модернізацій. Під час операції “Буря в пустелі” всі зрозуміли, що його можна легко пробити кумулятивним снарядом і від цього потрібен захист. Тоді з'явилося перше покоління активної броні,

Відповідно кумулятивні снаряди чи протитанкові ракети перестали бути такими ефективними. Так само можуть з'явитися засоби захисту від дронів, але для цього потрібен час. Цілком ймовірно, що через 3 – 4 роки з'явиться танк для якого дрони не будуть проблемою.

Тому відмовлятися від танків точно не треба, бо у цієї зброї ще є майбутнє.

Зауважимо, станом на кінець травня 2025 року росіяни втратили 4 тисячі танків. Ймовірно, в реальності цифри ще більші, адже у звіті мовилось лише про ті, які вдалося задокументувати.