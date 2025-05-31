Россияне продвинулись в районе Торецка и Новопавловки: обзор и карты ISW

Российские войска в течение 30 мая неустанно пытались захватить украинские земли. На некоторых участках фронта оккупантам удалось достичь успеха.

Однако украинские Силы обороны наносят отпор врагу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, 30 мая войска российской армии продолжили наступательные операции в Курской, Харьковской и Сумской областях , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. 30 мая наступательные операции российские военные проводили и на Купянском и Боровском направлениях, но прогресса не достигли.

Обзор ситуации на фронте / Карты Института изучения войны