31 мая, 03:01
Россияне продвинулись в районе Торецка и Новопавловки: обзор и карты ISW
Основні тези
- Российские войска проводили наступательные операции в разных регионах Украины, включая Харьковскую, Сумскую области, Торецкое и Новопавловское направления.
- Россияне недавно продвинулись на Торецком и Новопавловском направлениях, что подтверждено геолокационными видеозаписями.
- Несмотря на многочисленные атаки, российские войска не смогли достичь подтвержденного продвижения на большинстве направлений.
Российские войска в течение 30 мая неустанно пытались захватить украинские земли. На некоторых участках фронта оккупантам удалось достичь успеха.
Однако украинские Силы обороны наносят отпор врагу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Какова ситуация на фронте
- По данным Института изучения войны, 30 мая войска российской армии продолжили наступательные операции в Курской, Харьковской и Сумской областях, но не продвинулись вперед.
- 30 мая наступательные операции российские военные проводили и на Купянском и Боровском направлениях, но прогресса не достигли.
Обзор ситуации на фронте / Карты Института изучения войны
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. В течение двух дней происходили наземные наступления российских военных к северу от Лимана вблизи Редкодуба, Зеленой Долины и Липового, а также в направлении Карповки и Нового Мира, к северо-востоку от Лимана вблизи Глущенкового и на восток вблизи Торского.
- Российские войска также продолжали наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед.
- Оккупанти безрезультатно продолжили наступательные операции вблизи Часового Яра. 29 и 30 мая они атаковали вблизи самого Часового Яра, на юг от него вблизи Белой Горы и Ступочек и в направлении Предтечиного, а также на юго-восток от города вблизи Курдюмовки.
- Россияне недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 мая, свидетельствуют о том, что российские войска имели продвижение на юго-восток от северной Дилиевки к дороге 0-0519 от канала Северский Донец-Донбасс и к железнодорожной станции Дилиевка в южной Дилиевке.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но никакого подтвержденного продвижения не достигли. Они атаковали на северо-восток от Покровска вблизи Малиновки и Миролюбовки и в направлении Коптевого, на восток от Покровска вблизи Елизаветовки, на юго-восток вблизи Лисовки и на юго-запад вблизи Котлиного и Удачного.
- Оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении. 29 и 30 мая они атаковали к северо-востоку от Новопавловки вблизи Новосергиевки и Новониколаевки. На геолокационных видеозаписях, опубликованных 30 мая, можно увидеть, как российские войска поднимают флаг на западной окраине Троицкого.
- Военные российской армии атаковали к западу от Курахово вблизи Андреевки, Алексеевки, Константинополя, Багатыря и Одрадного. Они продолжили наступательные операции в направлении Большой Новоселки, но ни одного подтвержденного продвижения не достигли.
- Оккупанты также продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.