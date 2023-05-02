Кровопролитные бои за Бахмут, авиаудары по Авдеевке и Белогоровке: карта боевых действий за 2 мая
2 мая 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские силы ведут наступление на четырех направлениях на Востоке Украины. Оккупанты пытаются продвинуться в районе Бахмута и Марьинки.
Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили 41 атаку противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону.
Где на фронте самая горячая ситуацияНа Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Враг нанес авиаудар по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Также под артиллерийским огнем оказались несколько населённых пунктов в Луганской и Донецкой областях.
Карта боевых действий на Лиманском направленииНа Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали более 10 сел и городов в Донецкой области.
Карта боевых действий под БахмутомНа Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудар по Авдеевке. Обстрелял 4 населенных пункта Донецкой области.
Карта боев на Авдеевском направленииНа Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции Сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка в Донецкой области.
Карта боевых действий в Марьинке
Какая ситуация под Угледаром и КупянскомНа Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.На Купянском направлении враг наступательных действий не производил. Россия с артиллерии и миномётов обстреляла многие города и села в Харьковской области.
Оккупанты обороняются на ЮгеНа Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Россияне обстреляли населенные пункты Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Карта боевых действий на ЮгеНа Волынском и Полесском направлениях
Силы обороны отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны за сутки уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
- Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники,2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.