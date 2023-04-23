Упорные бои на Востоке, действительно ли ВСУ на левом берегу Херсонщины: карта боевых действий за 23 апреля

Силы обороны Украины уже 424 дня сдерживают российскую оккупационную армию. Наиболее ожесточенные бои идут на Востоке Украины, где Россия не жалеет свой человеческий ресурс.

Основные усилия Россия, как и в предыдущие несколько недель, сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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За минувшие сутки наши воины отразили 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Какая ситуация на направлениях фронта

артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлинск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.противник. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.продолжаются. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

Карта боевых действий в Бахмуте

противник велв районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тонечко, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Россия вела наступление в районах Новокалинового: карта

за прошедшие сутки наши защитники. Кроме этого, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

Силы обороны отразили атаку оккупантов в районе Марьинки: карта

Что происходит на Юге

за прошедшие сутки враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку на Донетчине.

противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Отметим, что аналитики ISW сообщили 23 апреля, что российские "военкоры" предоставили географические данные, подтверждающие, что украинские силы заняли позиции на Восточном берегу Херсонской области.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя отчет ISW, рассказала, что продолжается сложная работа. Она призвала набраться терпения и сохранять режим информационной тишины.

Карта боевых действий в Херсонской области

Силы обороны отработали по оккупантам

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных – "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.

оперативная обстановка без значительных конфигураций.противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.