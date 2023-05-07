Россияне попытались наступать возле Купянска, тяжелые бои в Бахмуте: карта боев за 7 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные за прошедшие сутки попытались провести наступление возле Купянска в Харьковской области. Противник также сосредотачивает силы вокруг Бахмута и других городов Донецкой области.
Российские военные продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За города Бахмут и Марьинка ведутся тяжелые бои.
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В общей сложности за прошедшие сутки враг совершил около 50 атак.
Оккупанты наступали возле Синьковки и БелогоровкиНа Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Синьковки. Враг обстрелял немало населенных пунктов в Харьковской области.
Россияне наступали возле Синьковки: карта боевых действийНа Лиманском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, успеха не имел. Под артиллерийским обстрелом оказались города и села Луганской и Донецкой областей.
Оккупанты наступали возле Белогоровки: карта боевых действий
Где самая горячая ситуация на фронтеНа Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Наряду с этим, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали города и села Донецкой области.
Карта боевых действий на Бахмутском направленииНа Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время россияне обстреляли Георгиевку и Победу в Донецкой области.
Карта боевых действий на Марьинском направлении
Россияне не наступали под АвдеевкойНа Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Враг обстрелял Бердичи, Авдеевку, Северное, Карловку, Нетайлово и Первомайское в Донецкой области.
Карта боевых действий вокруг АвдеевкиНа Шахтерском направлении враждебных наступательных действий не фиксировалось. Оккупанты обстреляли Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Враг обстрелял города и села Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Карта боевых действий на Юге
Силы обороны ударили по оккупантам
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.
- За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.