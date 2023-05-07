Россияне попытались наступать возле Купянска, тяжелые бои в Бахмуте: карта боев за 7 мая

Российские военные за прошедшие сутки попытались провести наступление возле Купянска в Харьковской области. Противник также сосредотачивает силы вокруг Бахмута и других городов Донецкой области.

Российские военные продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За города Бахмут и Марьинка ведутся тяжелые бои.

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В общей сложности за прошедшие сутки враг совершил около 50 атак.

Оккупанты наступали возле Синьковки и Белогоровки

противник вел безуспешные наступательные действия возле Синьковки. Враг обстрелял немало населенных пунктов в Харьковской области.

Россияне наступали возле Синьковки: карта боевых действий

противник вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, успеха не имел. Под артиллерийским обстрелом оказались города и села Луганской и Донецкой областей.

Оккупанты наступали возле Белогоровки: карта боевых действий

Где самая горячая ситуация на фронте

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Наряду с этим, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали города и села Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время россияне обстреляли Георгиевку и Победу в Донецкой области.

Карта боевых действий на Марьинском направлении

Россияне не наступали под Авдеевкой

за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Враг обстрелял Бердичи, Авдеевку, Северное, Карловку, Нетайлово и Первомайское в Донецкой области.

Карта боевых действий вокруг Авдеевки

враждебных наступательных действий не фиксировалось. Оккупанты обстреляли Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.противник продолжает обороняться. Враг обстрелял города и села Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Карта боевых действий на Юге

Силы обороны ударили по оккупантам

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений территориальной обороны противника.за прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.