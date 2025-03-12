Должны дожимать, – военный спрогнозировал, когда у россиян начнутся проблемы на фронте

Россия любит рассказывать о своих "бесконечных" запасах вооружения и людей. Но на самом деле у них давно уже ощущаются проблемы с некоторыми ресурсами.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что уже было заявление от Кирилла Буданова, что Россия вышла на максимум своего производства. А один день войны обходится ей почти в 1 миллиард долларов.

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Достаточно ли у России ресурсов

Как отметил Сазонов, 41 ОМБр, где он служит, воюет сейчас на Курщине. Если бы не северокорейские снаряды и личный состав, то россияне буквально не могли бы уже воевать.

Сказочки о "бесконечных ресурсах" России по снарядам и технике – это сказочки. Они рассказывают это, чтобы Украина, Европа и США поверили, что Россию невозможно победить. Но мы все видим. Они уже даже САУ из Северной Кореи получили. Не могут без этого воевать,

– отметил Сазонов.

Запас прочности России постепенно заканчивается. Потери у них большие. Это видно не только на Курщине, но и на Покровском, Константиновском направлениях и т.п. По его мнению, они будут существенно истощены уже в конце 2025 – начале 2026 года.

Украине важно продолжать держаться. Сейчас основное оружие на фронте – это дроны. Важно, что наше государство может самостоятельно их производить. Соединенные Штаты предоставляют другую важную помощь вроде дальнобойных ракет, HIMARS, F-16 и т.п. Но именно дроны сейчас выбивают вражескую пехоту.

У нас есть все шансы выстоять до конца 2025 года, когда Россия посыплется. Тогда начнутся реальные нормальные переговоры, а не ультиматумы. Будем дожимать. Нельзя Путину даже кусочек территории давать. В 2014 году думали, что можно отдать Крым и Донбасс – и Путин успокоится. Теперь он хочет 4 области. Но никто ему их не отдаст,

– подчеркнул Сазонов.

Напомним, в Саудовской Аравии 11 марта проходили переговоры между украинской и американской делегациями. Что там происходило – читайте на сайте 24 Канала.