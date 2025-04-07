Есть 2 инструмента, как Путин пытается воплотить свои цели в Украине

Россия не изменила своих планов относительно того, чтобы оккупировать как можно больше территории Украины. Сейчас диктатор Путин больше всего использует два "инструмента".

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что наиболее интенсивные бои на фронте продолжаются в Донецкой области. Тут стоит выделить Лиманское направление.

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Путин использует два инструмента

Как отметил Тимочко, в целом российский диктатор Владимир Путин использует для того, чтобы достичь своих целей на войне в Украине два инструмента. Прежде всего он хочет продолжать давить на фронте и распространять ложь о значительных успехах российской армии.

Параллельно Россия продолжает наносить жестокие ракетные и беспилотные удары по Украине. Так диктатор хочет деморализовать украинцев.

Есть два инструмента. Первый – давление на фронте. Второй – террор мирного населения с целью разрыва внутренней консолидации украинцев и создания конфликтных ситуаций между военно-политическим руководством и украинцами. Россия хочет сломать нашу волю к сопротивлению, чтобы мы пошли на любые требования,

– сказал Тимочко.

Напомним, по состоянию на 7 апреля Россия потеряла более 925 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10567 российских танков, 21997 боевых бронированных машин, 25817 артиллерийских систем и т.п.