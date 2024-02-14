Очень нерационально, – в ВСУ сказали, кого враг тянет на восточный фронт

Россияне имеют недостаток обученного личного состава. Поэтому они вынуждены использовать абсолютные разные подразделения на Востоке.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ОСГВ "Хортица", капитан ВСУ Илья Евлаш, отметив, что преимущественно на Востоке оккупанты используют различные мотопехотные и мотострелковые подразделения. Всего тут действует 3 – 4 различные армии россиян. Среди них – 1 танковая армия, 6 общевойсковая армия и тому подобное.

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Несмотря на это, они уже не наступают в составе крупных подразделений. А делают различные тактические группы.

Они перемешивают эти армии, делая сборные "солянки". Так они пытаются компенсировать эту нехватку личного состава и обученного персонала, который сюда присылают. Конечно же, есть разные "штормz". Очень распространенные подразделения такого типа. Шойгисты, зэки-отказники, которых кидают на проверку наших минных полей и огневых точек,

– сказал Евлаш.

Кроме того, время от времени на Бахмутском направлении находятся подразделения кадыровцев. А на некоторых участках даже находится так называемый "боевой армейский резерв" (БАРС). Хотя преимущественно на фронте воюют танковые, артиллерийские бригады оккупантов, а также – мотопехотные подразделения.

Нерационально используют спецназ и десантников

Как рассказал Евлаш, на Востоке неоднократно фиксировали, как оккупанты использовали десантников и спецназ как так называемую "элитную пехоту". Это – нерациональное решение, ведь такие подразделения предназначены для других операций.

Это – максимально нерациональное решение. Такие виды войск предназначены для проведения диверсий, операций в тылу. А они в основном используют их как очень обученную пехоту. Такие подразделения требуют очень долгого времени подготовки, дорого обходятся в оснащении, но идут как расходный материал. Пусть продолжают эту тактику,

– заметил Евлаш.

Ситуация на фронте: коротко