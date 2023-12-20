ВСУ расширяют плацдарм на Юге, россияне давят на Авдеевку: карта боевых действий на 20 декабря

На среду 20 декабря продолжаются 665 сутки с начала полномасштабного вторжения России. Украинские Силы обороны героически противостоят противнику, который преобладает по количеству людей и техники, терроризирует гражданское население и игнорирует законы и обычаи войны.

За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений, отметили в Генштабе. Россияне нанесли 1 ракетный и 26 авиационных ударов, совершили 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, погибли гражданские.

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Ситуация на Востоке

Лиманско-Купянское направление

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области. А на Лиманском направлении наши воины отразили 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

Движение россиян на Лиманском направлении: смотрите карту

Что происходит под Бахмутом

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бои вокруг Бахмута: смотрите карту

Россияне стремятся оккупировать Авдеевку

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. В частности, отражены 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Бои под Авдеевкой на 20 декабря: смотрите карту

оккупанты пытаются продвигаться под Марьинкой

Юг Украины: карта фронта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 13 атак противника.На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

Ситуация возле Роботино: смотрите карту

На Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Расширение плацдарма на Херсонском направлении

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и предпринял 8 попыток штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Что происходит на левом берегу Днепра: смотрите карту

На Севере Украина следит за границей

В Генштабе прокомментировали ситуацию с вооружением в России

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из Северной Кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества. Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов окупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков. В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Теплинский,

– написали там.

Россия атакует "Шахедами"