ВСУ расширяют плацдарм на Юге, россияне давят на Авдеевку: карта боевых действий на 20 декабря
Источник:Генштаб ВСУ
На среду 20 декабря продолжаются 665 сутки с начала полномасштабного вторжения России. Украинские Силы обороны героически противостоят противнику, который преобладает по количеству людей и техники, терроризирует гражданское население и игнорирует законы и обычаи войны.
За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений, отметили в Генштабе. Россияне нанесли 1 ракетный и 26 авиационных ударов, совершили 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, погибли гражданские.
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Ситуация на Востоке
Лиманско-Купянское направлениеВ зоне ответственности ОСУВ "Хортица" украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области. А на Лиманском направлении наши воины отразили 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
Движение россиян на Лиманском направлении: смотрите карту
Что происходит под БахмутомНа Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Бои вокруг Бахмута: смотрите карту
Россияне стремятся оккупировать АвдеевкуВ зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. В частности, отражены 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Бои под Авдеевкой на 20 декабря: смотрите карту
оккупанты пытаются продвигаться под МарьинкойНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 13 атак противника.
Юг Украины: карта фронтаНа Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.
Ситуация возле Роботино: смотрите картуНа Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Расширение плацдарма на Херсонском направленииВ зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и предпринял 8 попыток штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Что происходит на левом берегу Днепра: смотрите карту
На Севере Украина следит за границей
В Генштабе прокомментировали ситуацию с вооружением в России
Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из Северной Кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества. Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов окупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков. В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Теплинский,
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Россия атакует "Шахедами"
- За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа Shahed-136/131, все вражеские дроны уничтожены.
- В текущие сутки противник нанес очередной авиационный удар 4 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 3 БПЛА уничтожены.