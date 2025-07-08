"Наступил ключевой момент": можно ли закончить войну в 2025 году

Российские оккупанты продолжают давление на фронте и не планируют останавливаться. Более того, Кремль отказывается от мирных переговоров и хочет продолжения войны.

Ситуация действительно тяжелая, враг накопил ресурсы. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что оккупанты перегруппировываются.

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Наступил решающий момент

Многие подразделения россиян "стерты", поэтому они были вынуждены их переформатировать, добавлять новобранцев или перебрасывать людей, которые выжили, в другие подразделения. Можно сказать, что сейчас начинается следующий этап этой жестокой войны.

Поддержка Сил обороны, пропаганда добровольного рекрутинга в армию – являются критически важными. По словам Дмитрия Жмайло, 2025 год сможет примерно спрогнозировать, какие шансы на победу имеем или мы, или россияне.

Поэтому сейчас, без преувеличения, действительно ключевой момент: или выдохнутся россияне и мы переломим их, или они смогут прорваться и выйти на оперативное пространство,

– добавил он.

Итак, какой бы тяжелой ни была ситуация, но Украина точно имеет шанс выстоять. Тезис о том, что россияне якобы побеждают не является правдивым. Они действительно занимают определенные села, хутора, но учитывая потери, это нельзя назвать победой.

Заметим, главнокомандующий ВСУ заявил, что в течение июня 2025 года россияне пытались разбалансировать систему обороны Украины, но ситуацию удалось стабилизировать. Враг наращивает производство вооружения, в частности ракет и дронов. Также Александр Сирский сообщил, что Силы обороны за месяц поразили 2864 целей противника.