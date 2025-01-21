Иран уже втянут в войну, – Зеленский о том, может ли Тегеран предоставить войска России
Владимир Зеленский считает, что Иран уже втянут в войну, предоставляя России дроны и лицензии на их производство.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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"Иран уже втянут в войну"
Президент Украины заявил, что Иран втянут в войну, предоставляя стране-агрессору дроны и лицензии на их производство.
Глобально, я считаю, Иран уже втянут в эту войну, после того, как начались удары по нашей гражданской инфраструктуре, по больницам, по школам иранскими дальнобойными дронами и дали лицензии на производство этих дронов на территории России,
– сказал Зеленский.
В то же время пока нет оснований считать, что на фронте могут появиться и иранские военные.
По словам Зеленского, пока в договоре России и Ирана не нашли пункта о том, что Путин может затянуть и иранских военных в эту войну.