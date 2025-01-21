Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
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"Іран вже втягнутий у війну"
Президент України заявив, що Іран втягнутий у війну, надаючи країні-агресорці дрони та ліцензії на їх виробництво.
Глобально, я вважаю, Іран вже втягнутий у цю війну, після того, як почалися удари по нашій цивільній інфраструктурі, по лікарнях, по школах іранськими далекобійними дронами і дали ліцензії на виробництво цих дронів на території Росії,
– сказав Зеленський.
Водночас наразі немає підстав вважати, що на фронті можуть з’явитися й іранські військові.
За словами Зеленського, поки що у договорі Росії та Ірану не знайшли пункту про те, що Путін може затягнути і іранських військових у цю війну.