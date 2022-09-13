События на фронте и процессы в самой россии могут раньше прекратить войну, – Яковенко

Еще несколько месяцев назад военные эксперты прогнозировали, что война будет длиться несколько лет. Однако после эффектного контрнаступления ВСУ на Харьковщине, по всей вероятности, война закончится быстрее. К этому могут привести и внутренние процессы в россии.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. Он отметил, что в россии обсуждалось то, что Украина в войне ни при чем, ведь ее могут "побороть одним мизинцем", а воюют россияне с НАТО.

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По его словам, тот человек, который все это затеял, и является главным виновником.

И его, конечно, накажут, это очевидно. Понятно, что путин подписал себе смертный приговор, напав на Украину, и это произойдет, сомнений нет, но вопрос в дате,

– говорит Яковенко.

Оппозиционер отметил, что все это происходило в дни, когда путин взяли на себя "ручное управление спецоперацией". К тому же он "руководил ею" с дальнего востока, где проходили учения.

Российский журналист рассказал, что путин смотрел в бинокль, как уничтожаются деревянные цели на учениях, а в это время украинские войска освобождали населенные пункты. Это важная история.

Он добавил, что военные эксперты прогнозировали, что война продлится несколько лет.

"Но Залужный и его коллеги точно все рассчитали (в контрнаступлении в Харьковской области – 24 канал). Но здесь еще вмешались политические составляющие", – говорит оппозиционер. Так что вполне возможно, что война закончится гораздо раньше.

Ведь те процессы, которые с одной стороны – идут на фронте, а с другой – идут в самой россии, они могут прекратить эту войну самым неожиданным способом и раньше, чем это ожидали военные стратеги. Мы увидим еще много неожиданностей,

– считает Яковенко.

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Кстати, российские силы, скорее всего, не могут укрепить линию фронта после освобождения Украиной восточной части Харьковской области. В американском Институте изучения войны считают, что оккупанты активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.

Добавим, что в результате наступления ВСУ деоккупировали более 4 тысяч квадратных километров территории. Освободили более 300 населенных пунктов, в которых уже провели стабилизационные мероприятия.