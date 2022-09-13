Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко. Він зазначив, що в росії обговорювалося те, що Україна у війні ні до чого, адже її можуть "побороти одним мізинцем", а воюють росіяни з НАТО.

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За його словами, та людина, яка все це затіяла, і є головним винуватцем.

І його звісно покарають, це очевидно. Зрозуміло, що путін підписав собі смертний вирок, напавши на Україну, і це відбудеться, сумнівів немає, але питання в даті,

– каже Яковенко.

Опозиціонер зазначив, що все це відбувалося в дні, коли путін взяв на себе "ручне керування спецоперацією". До того ж, він "керував нею" з далекого сходу, де проходили навчання.

Російський журналіст розповів, що путін дивився у бінокль, як знищуються дерев’яні цілі на навчаннях, а в цей час українські війська звільняли населені пункти. Це важлива історія.

Він додав, що військові експерти прогнозували, що війна буде тривати кілька років.

"Але Залужний і його колеги точно все розрахували (в контрнаступі на Харківщині – 24 канал). Але тут ще втрутились політичні складові", – каже опозиціонер. Тож, цілком можливо, що війна закінчиться значно раніше.

Адже ті процеси, які з одного боку – йдуть на фронті, а з іншого боку – йдуть в самій росії, вони можуть припинити цю війну у найнеочікуваніший спосіб і раніше, ніж це очікували військові стратеги. Ми побачимо це багато несподіванок,

– вважає Яковенко.

Дивіться інтерв'ю з Ігорем Яковенком: відео 24 каналу



До слова, російські сили, найімовірніше, не можуть зміцнити лінію фронту після завоювання Україною східної частини Харківської області. В американському Інституті вивчення війни вважають, що окупанти активно покидають цей район або передислокуються на інші напрямки.

Додамо, що в результаті наступу ЗСУ деокупували понад 4 тисячі квадратних кілометрів території. Звільнили понад 300 населених пунктів, в яких уже провели стабілізаційні заходи.