Враг наступает на Донетчине, в 211 бригаде расследуют издевательства: хронология 1027 дня войны
В Украине продолжаются 1027 сутки полномасштабной войны, которую Россия развернула и ведет на территории нашего государства. Силы обороны сдерживают наступление противника, отражая штурмы, однако иногда врагу удается добиваться успехов на ряде направлений.
О главных событиях дня по состоянию на 16 декабря, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, а также дипломатические успехи, рассказывает 24 Канал.
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В Мариуполе около 15:20 было громко. В сети сообщили о взрывах в городе. Оккупационные телеграм-каналы сообщали о работе ПВО. Над городом также поднялся столб дыма. О мощных взрывах во временно оккупированном городе сообщал и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Как пишут местные жители, громко было вблизи проспекта Мирного, а также в 21 и 22 микрорайонах. Сейчас оккупационная власть ничего не сообщала о ситуации в городе и не комментировала взрывы. По данным собеседника в "Слуге народа", который предоставил информацию изданию "РБК-Украина", законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины действительно могут рассмотреть в ближайшее время. На согласительном совещании представители фракции "Слуга народа" будут настаивать, чтобы его рассмотрели уже на этой неделе. Спикер Объединенных сил группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне пытаются продвинуться к городу с флангов, избегая лобовых столкновений. Но подойти к городу им не удалось. Силы обороны отбросили врага назад. Естественно, враг пытается продвинуться на расстояние ближе к городу, попытки есть через левый, правый фланги Сил обороны, чтобы избежать фронтального штурма. Враг также избегает лобовых атак, пытается обходить город стороной, Он также подчеркнул, что этот город важен для фронта, ведь там есть железная дорога, которую враг будет пытаться захватить. Сейчас Силам обороны удалось отбросить российские силы у Песчаного, неподалеку от Покровска. По словам Волошина, российских диверсионно-разведывательных групп в городе также нет. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, тактика с применением военных из Северной Кореи к боям в Курской области России заключается следующим образом: солдат из КНДР накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков с нескольких направлений одновременно. Потери у них (северокорейских солдат в России – 24 Канал) значительные, Зато лейтенант отметил, что так называемые российские "военные" пытаются избегать новостей о неудачах военных из КНДР, и делают все, чтобы рассказывать об их "удачных действиях", скрывая потери. По приказу министра обороны немедленно начала работу Главная инспекция Минобороны, которая будет проверять факты издевательств над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Мы также выясним, почему так долго длилось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка. Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше. Моя позиция как министра четкая: все виновные должны понести наказание, Также он анонсировал, что совсем скоро будет представлен законопроект о военном омбудсмене. Этот человек будет заниматься защитой прав военных. Спецназовец ГУР "Лектор" смог попасть в российского оккупанта пулей калибром .338LM с расстояния 2 069 метров. Снайпер стрелял, стоя в окопе. В то время оккупант двигался посадкой почти на одном уровне с "Лектором". В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений, Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что "Лектор" выполнил тяжелую профессиональную работу, попав в движущуюся цель на таком расстоянии. По словам Кирилла Буданова, этот выстрел точно войдет в историю украинской борьбы за свободу. Украинские военные из 4 и 8 полков ССО уничтожили взвод россиян, пытавшийся захватить украинские позиции на Курщине. Враг, который использовал три БТР-82, попытался штурмовать украинские оборонительные рубежи, однако не смог прорваться. Все российские солдаты и техника были уничтожены. Операция была тщательно спланирована и выполнена при участии операторов, которые заранее заминировали территорию, а также благодаря слаженной работе с FPV-дронами и сбросов с Mavic'ов. Подозреваемый на суде уверял, что ему "куратор" приказал облить краской человека, который якобы берет взятки, а о взрывном устройстве, говорит, что не знал и не планировал этого делать. Сам он работал официантом, а потому якобы видел факты взяточничества. Я причастен, но это не моя вина. Меня использовали. Обманули, Кто его обманул, он не знает, а также утверждает, что на российские спецслужбы он не работал. Мужчина в зал суда шел с прикрытым документами лицом, так остался сидеть и во время судебного заседания. "Потому что мне стыдно, и это риск", – так он объяснил журналистам свое поведение. В Курской области северокорейские солдаты уже понесли первые потери от украинских сил. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался это комментировать. Это вопрос к минобороны, Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что войну стоит заканчивать ценой потери украинских территорий. "Нормально мыслеспособные люди не думают, что можно будет установить мир без определенных частичных территориальных потерь Украины в пользу России. К сожалению, мне жаль говорить это так прямо, но это мой реалистичный взгляд на вещи", – заявил он. На его пророссийские нарративы резко отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий. Последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору – во имя мира – это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам, Дмитрий Лубинец отметил, что 14 декабря увидел в медиа публикацию о вероятных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ. Поэтому немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования, В Генштабе отметили, что по решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в воинскую часть 211 понтонно-мостовой бригады направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Именно она и должна проверить информацию о нарушениях, о которых писали СМИ. На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности, Там также заверили, что о ходе и результатах проверки военные проинформируют дополнительно в установленном законодательством Украины порядке. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что его страна "как никто другой" заинтересована в мирном урегулировании войны в Украине, поскольку это якобы угрожает их границам. Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать, в частности, интересы белорусской стороны, В понедельник, 16 декабря, российский диктатор Владимир Путин выступил на коллегии минобороны России. Во время выступления он заявил, что штатная численность вооруженных сил России повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. Кроме того, глава страны-террористки заявил, что россияне "добровольно идут на фронт". Более тысячи человек в среднем ежедневно заключают в этом году (2024 – 24 Канал) контракты о военной службе, При этом диктатор нагло заявил, что Россия "вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности", но она якобы "не втягивается в полноценные гонки вооружений". Олег Кипер рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения Агафангел ездил вдоль побережья Черного моря с иконой, после чего поднялся шторм. В первые дни войны Агафангел при своих 84 годах, сейчас ему уже 86, он взял икону, которую мы с вами сегодня видели, и он почти целый день или целые сутки, я не буду сейчас на этом (акцентировать – 24 Канал), чтобы не ошибиться, он взял икону и ездил вдоль побережья для того, чтобы российские корабли не смогли высадить здесь десант, По словам главы Одесской ОВА, сразу после этого в море началась 10-дневная буря, что помешала россиянам. Кипер говорит, что даже "погода объясняла, что Украину трогать нельзя". Кроме этого, Олег Кипер предположил, что удар по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом за поддержку Агафангелом Украины. Украина теперь будет производить ракету-дрон "Пекло" серийно. Около ста ракет уже готово. Об этом пишет "Экономическая правда". В бою "Пекло" применили уже не менее пяти раз, во время одного из них могли поразить дорогую российскую военную цель. Ракета-дрон "Пекло" может лететь со скоростью до 700 километров в час, то есть в несколько раз быстрее, чем обычный дрон. А крылатой ракетой ее делает реактивный двигатель. Все это нужно, чтобы быстро преодолевать российскую ПВО и бить метко – и тяжело. Интересно, что название ракете подарил Зеленский, который был на одной из демонстраций на полигоне. Новую ракету-дрон разрабатывали год. Производитель, имя которого держат в секрете, финансировал разработки за свой счет, потратив несколько миллионов долларов. Среди способов наведения "Пекла" – инерциальная система и GPS. Ракету смогут запускать с разных платформ, также она может работать на разных двигателях. "Пекло" на 70% состоит из украинских компонентов, произведенных государственными и частными компаниями. Контракты с производителем заключают подразделения, которые оперируют дальнобойными дронами. СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу-лейтенанту Игорю Кириллову. Оккупант приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины. По данным СБУ, Игорь Кириллов является начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Именно он ответственен за массовое применение российскими войсками запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины. В частности, по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысяч случаев использования врагом химбоеприпасов. В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN. Кириллову сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о военном преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Путин заявил, что поручил наладить вопрос серийного производства и размещения ударных отечественных систем, в частности гиперзвуковых. Кроме вышеупомянутого, глава Кремля анонсировал серийное производство новой вражеской ракеты. Серийный выпуск "Орешника" начнется в ближайшее время, Каллас считает, что миротворцев можно отправлять только после достижения мира в Украине. Однако Россия, очевидно, не хочет мира сейчас. Новая руководительница дипломатии Европейского Союза ссылается на интервью главы российского МИД Сергея Лаврова Такеру Карлсону, которое подтверждает, что страна-агрессор до сих пор не отказалась от своей цели. Военно-транспортные самолеты продолжили челночное движение из Сирии к аэродромам на территории России, в частности в Чкаловск, Нижнего Новгорода и Махачкалы, Оружие, военную технику и личный состав вывозят пятью самолетами. Это Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава МВД РФ и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, который относится к российскому минобороны. Как отметил Кулеба, Дональд Трамп поймет, что соглашение с Россией о мире в Украине невозможно. По его словам, между Украиной и Россией до сих пор существуют "фундаментальные разногласия", которые по состоянию на сегодня делают мир невозможным. На мой взгляд, быстрых переговоров не будет, Евросоюз принял пятнадцатый пакет санкций против России. Он включает в себя 84 позиции, в частности 54 физические лица и 30 организаций. Санкции касаются теневого флота, а также официальных лиц Северной Кореи и даже китайских компаний. В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова президента Словакии Петера Пеллегрини, который считает, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира, и напомнили, что было со словацкими землями, когда их отдавали агрессору. Последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору – во имя мира, – это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам, Как отмечают аналитики, солдаты Северной Кореи сталкиваются с ожидаемыми трудностями на фронте. Так, они не только несут потери, но и не могут преодолеть языковой барьер. Кроме того, плохая координация с российскими войсками подрывает проведение операций в Курской области. В ISW подтверждают этот факт сообщениями Главного управления разведки Украины. Так, недавно солдаты КНДР в Курской области открыли "дружественный огонь". Они обстреляли машины чеченского батальона "Ахмат". В результате погибло 8 кадыровцев. Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что российские "Шахеды" начали атаковать Черкасскую область на рассвете 16 декабря. Силы и средства ПВО успешно отражали атаку и уничтожили 14 дронов-камикадзе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако есть повреждения критической инфраструктуры. Так, обломки вражеских БпЛА повредили линии электропередач. Сейчас специалисты уже прилагают усилия, чтобы восстановить электроснабжение. Агенты движения "Атеш" провели детальную разведку фортификационных сооружений, расположенных на админгранице Крыма и Херсонской области. В районе Красноперекопска российские войска обустроили многочисленные блиндажи и наблюдательные пункты, размещая их каждые 15 метров вдоль канала. Оккупанты также запаслись дровами, готовясь к возможному прорыву ВСУ. Подробную карту с местами расположения личного состава, техники и вооружений россиян "Атеш" оперативно передали украинским защитникам. Оккупанты хранили возле Маркино тысячи боеприпасов для боевых машин пехоты и танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра. И туда добрались дроны СБУ. Бойцы Службы безопасности Украины поразили этот важный объект беспилотниками. Согласно обнародованной информации, враг ночью атаковал 49 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов из районов Брянска и Орла в России. По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 27 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской, По данным КМВА, в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА, в результате чего в регионе работают силы противовоздушной обороны. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги, С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов таковы: По словам политика, на такую мысль его наталкивает ситуация на фронте, где Россия ежедневно приобретает новые территории. Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины, Воздушную тревогу на территории Хмельницкой области объявили в 05:21 из-за угрозы ударных БпЛА. Вскоре после этого Воздушные силы сообщили о дронах-камикадзе в регионе. Уже в 06:06 появились первые сообщения о взрывах в Хмельницкой области. Российская армия запустила "Шахеды" и другие дроны ночью. Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 04:42. А в 05:41 СМИ сообщили о работе ПВО в Черкассах и в окрестностях города. А несколько позже – что возле Черкасс прогремел взрыв. По данным Deep State, Силы обороны выбили врага из Колесниковского леса южнее Купянска и закрепились. Это важная тактическая победа, которая не дает противнику закрепиться у реки Оскол на дороге Кившаровка – Боровая. Тем временем оккупанты имели продвижение в Донецкой области. Враг прошел вперед у Часового Яра, а также имел успехи в районе Даченского в направлении Покровска. Больше всего достижений захватчики имеют на Времовском направлении. Там они продвинулись в Новом Комаре, у Сторожевого и Зеленовки, что способствует дальнейшему наступлению на Великую Новоселку, которая является последним крупным населенным пунктом перед выходом на границы Днепропетровщины.
В Мариуполе слышали взрывы
В Верховной Раде уже на этой неделе могут начать рассмотрение законопроекта о гражданстве, –СМИ
Силы обороны отбросили оккупантов от Покровска
– отметил Волошин.
Россияне бросают в бой военных КНДР на Курщине без бронетехники, – ЦПД
– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.
Умеров отреагировал на издевательства над военными в 211 бригаде
– заявил Рустем Умеров.
Украинский снайпер уничтожил оккупанта с дистанции 2 километров
– рассказал снайпер.
ССО продолжает уничтожать врага в Курской области
Над подозреваемым в совершении теракта в Днепре продолжается суд
– сказал мужчина.
Кремль молчит о потерях военных КНДР в Курской области
– цитируют Пескова российские СМИ.
В МИД резко отреагировали на заявление президента Словакии относительно территорий Украины
– подчеркнул он.
Лубинец отреагировал на заявления об издевательствах в 211 бригаде
– указал он.
Генштаб временно отстранил командира 211 бригады после расследования СМИ
– заявили в Генштабе.
Беларусь хочет быть частью переговоров по урегулированию войны в Украине
– сказал он.
Путин увеличил численность российской армии до 1,5 миллиона человек
– заявил Путин.
Кипер заявил, что митрополит УПЦ МП "защитил" Одессу от российского десанта иконой
– рассказал Кипер, добавляя, что после этого началась 10-дневная буря, которая и помешала планам врага.
В Украине начали серийно производить ракету-дрон "Пекло"
СБУ сообщила подозрение российскому генералу Игорю Кириллову
Путин анонсировал серийное производство "Лещины"
– заявил он.
Каллас высказалась о потенциальной миротворческой миссии в Украине
В ГУР раскрыли, куда Россия перебрасывает войска из Сирии
– написали разведчики.
Кулеба ответил, сможет ли Трамп договориться о мирном соглашении
– заявил он.
ЕС принял новый пакет санкций против России
МИД Украины отреагировал на слова президента Словакии о территориальных уступках
– заявил представитель ведомства Георгий Тихий.
В ISW назвали главную проблему военных КНДР на Курщине
В Черкасской области обломками повреждена ЛЭП
"Атэш" разведали укрепления оккупантов на админгранице Крыма и Херсонщины
СБУ уничтожила российский склад в Донецкой области, где были миллионы патронов
Россия атаковала Украину десятками "Шахедов"
– говорится в сообщении.
В Киевской области слышали взрывы
– говорится в сообщении КГВА.
Оперативная информация от Генштаба
Какая ситуация в морях по состоянию на утро
Какие потери врага на 16 декабря
Президент Словакии заявил, что мир будет стоить Украине определенных территорий
– заявил он.
В Хмельницкой области слышали звуки взрывов
Вблизи Черкасс и в окрестностях работала ПВО
Силы обороны имели успех возле Купянска, а Россия – на 5 участках фронта.
В Мариуполе около 15:20 было громко. В сети сообщили о взрывах в городе. Оккупационные телеграм-каналы сообщали о работе ПВО. Над городом также поднялся столб дыма.
О мощных взрывах во временно оккупированном городе сообщал и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Как пишут местные жители, громко было вблизи проспекта Мирного, а также в 21 и 22 микрорайонах. Сейчас оккупационная власть ничего не сообщала о ситуации в городе и не комментировала взрывы.
По данным собеседника в "Слуге народа", который предоставил информацию изданию "РБК-Украина", законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины действительно могут рассмотреть в ближайшее время.
На согласительном совещании представители фракции "Слуга народа" будут настаивать, чтобы его рассмотрели уже на этой неделе.
Спикер Объединенных сил группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне пытаются продвинуться к городу с флангов, избегая лобовых столкновений. Но подойти к городу им не удалось. Силы обороны отбросили врага назад.
Естественно, враг пытается продвинуться на расстояние ближе к городу, попытки есть через левый, правый фланги Сил обороны, чтобы избежать фронтального штурма. Враг также избегает лобовых атак, пытается обходить город стороной,
Он также подчеркнул, что этот город важен для фронта, ведь там есть железная дорога, которую враг будет пытаться захватить. Сейчас Силам обороны удалось отбросить российские силы у Песчаного, неподалеку от Покровска.
По словам Волошина, российских диверсионно-разведывательных групп в городе также нет.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, тактика с применением военных из Северной Кореи к боям в Курской области России заключается следующим образом: солдат из КНДР накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков с нескольких направлений одновременно.
Потери у них (северокорейских солдат в России – 24 Канал) значительные,
Зато лейтенант отметил, что так называемые российские "военные" пытаются избегать новостей о неудачах военных из КНДР, и делают все, чтобы рассказывать об их "удачных действиях", скрывая потери.
По приказу министра обороны немедленно начала работу Главная инспекция Минобороны, которая будет проверять факты издевательств над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.
Мы также выясним, почему так долго длилось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка. Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше. Моя позиция как министра четкая: все виновные должны понести наказание,
Также он анонсировал, что совсем скоро будет представлен законопроект о военном омбудсмене. Этот человек будет заниматься защитой прав военных.
Спецназовец ГУР "Лектор" смог попасть в российского оккупанта пулей калибром .338LM с расстояния 2 069 метров.
Снайпер стрелял, стоя в окопе. В то время оккупант двигался посадкой почти на одном уровне с "Лектором".
В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений,
Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что "Лектор" выполнил тяжелую профессиональную работу, попав в движущуюся цель на таком расстоянии.
По словам Кирилла Буданова, этот выстрел точно войдет в историю украинской борьбы за свободу.
Украинские военные из 4 и 8 полков ССО уничтожили взвод россиян, пытавшийся захватить украинские позиции на Курщине. Враг, который использовал три БТР-82, попытался штурмовать украинские оборонительные рубежи, однако не смог прорваться. Все российские солдаты и техника были уничтожены.
Операция была тщательно спланирована и выполнена при участии операторов, которые заранее заминировали территорию, а также благодаря слаженной работе с FPV-дронами и сбросов с Mavic'ов.
Подозреваемый на суде уверял, что ему "куратор" приказал облить краской человека, который якобы берет взятки, а о взрывном устройстве, говорит, что не знал и не планировал этого делать. Сам он работал официантом, а потому якобы видел факты взяточничества.
Я причастен, но это не моя вина. Меня использовали. Обманули,
Кто его обманул, он не знает, а также утверждает, что на российские спецслужбы он не работал.
Мужчина в зал суда шел с прикрытым документами лицом, так остался сидеть и во время судебного заседания.
"Потому что мне стыдно, и это риск", – так он объяснил журналистам свое поведение.
В Курской области северокорейские солдаты уже понесли первые потери от украинских сил. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался это комментировать.
Это вопрос к минобороны,
Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что войну стоит заканчивать ценой потери украинских территорий.
"Нормально мыслеспособные люди не думают, что можно будет установить мир без определенных частичных территориальных потерь Украины в пользу России. К сожалению, мне жаль говорить это так прямо, но это мой реалистичный взгляд на вещи", – заявил он.
На его пророссийские нарративы резко отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий.
Последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору – во имя мира – это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам,
Дмитрий Лубинец отметил, что 14 декабря увидел в медиа публикацию о вероятных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ.
Поэтому немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования,
В Генштабе отметили, что по решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в воинскую часть 211 понтонно-мостовой бригады направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Именно она и должна проверить информацию о нарушениях, о которых писали СМИ.
На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности,
Там также заверили, что о ходе и результатах проверки военные проинформируют дополнительно в установленном законодательством Украины порядке.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что его страна "как никто другой" заинтересована в мирном урегулировании войны в Украине, поскольку это якобы угрожает их границам.
Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать, в частности, интересы белорусской стороны,
В понедельник, 16 декабря, российский диктатор Владимир Путин выступил на коллегии минобороны России. Во время выступления он заявил, что штатная численность вооруженных сил России повышена до 1,5 миллиона военнослужащих.
Кроме того, глава страны-террористки заявил, что россияне "добровольно идут на фронт".
Более тысячи человек в среднем ежедневно заключают в этом году (2024 – 24 Канал) контракты о военной службе,
При этом диктатор нагло заявил, что Россия "вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности", но она якобы "не втягивается в полноценные гонки вооружений".
Олег Кипер рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения Агафангел ездил вдоль побережья Черного моря с иконой, после чего поднялся шторм.
В первые дни войны Агафангел при своих 84 годах, сейчас ему уже 86, он взял икону, которую мы с вами сегодня видели, и он почти целый день или целые сутки, я не буду сейчас на этом (акцентировать – 24 Канал), чтобы не ошибиться, он взял икону и ездил вдоль побережья для того, чтобы российские корабли не смогли высадить здесь десант,
По словам главы Одесской ОВА, сразу после этого в море началась 10-дневная буря, что помешала россиянам. Кипер говорит, что даже "погода объясняла, что Украину трогать нельзя".
Кроме этого, Олег Кипер предположил, что удар по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом за поддержку Агафангелом Украины.
Украина теперь будет производить ракету-дрон "Пекло" серийно. Около ста ракет уже готово. Об этом пишет "Экономическая правда".
В бою "Пекло" применили уже не менее пяти раз, во время одного из них могли поразить дорогую российскую военную цель.
Ракета-дрон "Пекло" может лететь со скоростью до 700 километров в час, то есть в несколько раз быстрее, чем обычный дрон. А крылатой ракетой ее делает реактивный двигатель.
Все это нужно, чтобы быстро преодолевать российскую ПВО и бить метко – и тяжело. Интересно, что название ракете подарил Зеленский, который был на одной из демонстраций на полигоне.
Новую ракету-дрон разрабатывали год. Производитель, имя которого держат в секрете, финансировал разработки за свой счет, потратив несколько миллионов долларов.
Среди способов наведения "Пекла" – инерциальная система и GPS. Ракету смогут запускать с разных платформ, также она может работать на разных двигателях.
"Пекло" на 70% состоит из украинских компонентов, произведенных государственными и частными компаниями. Контракты с производителем заключают подразделения, которые оперируют дальнобойными дронами.
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу-лейтенанту Игорю Кириллову. Оккупант приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины.
По данным СБУ, Игорь Кириллов является начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Именно он ответственен за массовое применение российскими войсками запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины.
В частности, по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысяч случаев использования врагом химбоеприпасов. В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN.
Кириллову сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о военном преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Путин заявил, что поручил наладить вопрос серийного производства и размещения ударных отечественных систем, в частности гиперзвуковых. Кроме вышеупомянутого, глава Кремля анонсировал серийное производство новой вражеской ракеты.
Серийный выпуск "Орешника" начнется в ближайшее время,
Каллас считает, что миротворцев можно отправлять только после достижения мира в Украине. Однако Россия, очевидно, не хочет мира сейчас.
Новая руководительница дипломатии Европейского Союза ссылается на интервью главы российского МИД Сергея Лаврова Такеру Карлсону, которое подтверждает, что страна-агрессор до сих пор не отказалась от своей цели.
Военно-транспортные самолеты продолжили челночное движение из Сирии к аэродромам на территории России, в частности в Чкаловск, Нижнего Новгорода и Махачкалы,
Оружие, военную технику и личный состав вывозят пятью самолетами. Это Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава МВД РФ и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, который относится к российскому минобороны.
Как отметил Кулеба, Дональд Трамп поймет, что соглашение с Россией о мире в Украине невозможно. По его словам, между Украиной и Россией до сих пор существуют "фундаментальные разногласия", которые по состоянию на сегодня делают мир невозможным.
На мой взгляд, быстрых переговоров не будет,
Евросоюз принял пятнадцатый пакет санкций против России. Он включает в себя 84 позиции, в частности 54 физические лица и 30 организаций.
Санкции касаются теневого флота, а также официальных лиц Северной Кореи и даже китайских компаний.
В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова президента Словакии Петера Пеллегрини, который считает, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира, и напомнили, что было со словацкими землями, когда их отдавали агрессору.
Последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору – во имя мира, – это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам,
Как отмечают аналитики, солдаты Северной Кореи сталкиваются с ожидаемыми трудностями на фронте. Так, они не только несут потери, но и не могут преодолеть языковой барьер. Кроме того, плохая координация с российскими войсками подрывает проведение операций в Курской области.
В ISW подтверждают этот факт сообщениями Главного управления разведки Украины. Так, недавно солдаты КНДР в Курской области открыли "дружественный огонь". Они обстреляли машины чеченского батальона "Ахмат". В результате погибло 8 кадыровцев.
Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что российские "Шахеды" начали атаковать Черкасскую область на рассвете 16 декабря. Силы и средства ПВО успешно отражали атаку и уничтожили 14 дронов-камикадзе.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако есть повреждения критической инфраструктуры. Так, обломки вражеских БпЛА повредили линии электропередач. Сейчас специалисты уже прилагают усилия, чтобы восстановить электроснабжение.
Агенты движения "Атеш" провели детальную разведку фортификационных сооружений, расположенных на админгранице Крыма и Херсонской области.
В районе Красноперекопска российские войска обустроили многочисленные блиндажи и наблюдательные пункты, размещая их каждые 15 метров вдоль канала. Оккупанты также запаслись дровами, готовясь к возможному прорыву ВСУ.
Подробную карту с местами расположения личного состава, техники и вооружений россиян "Атеш" оперативно передали украинским защитникам.
Оккупанты хранили возле Маркино тысячи боеприпасов для боевых машин пехоты и танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.
И туда добрались дроны СБУ. Бойцы Службы безопасности Украины поразили этот важный объект беспилотниками.
Согласно обнародованной информации, враг ночью атаковал 49 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов из районов Брянска и Орла в России.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 27 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской,
По данным КМВА, в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА, в результате чего в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,
С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов таковы:
По словам политика, на такую мысль его наталкивает ситуация на фронте, где Россия ежедневно приобретает новые территории.
Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины,
Воздушную тревогу на территории Хмельницкой области объявили в 05:21 из-за угрозы ударных БпЛА. Вскоре после этого Воздушные силы сообщили о дронах-камикадзе в регионе.
Уже в 06:06 появились первые сообщения о взрывах в Хмельницкой области.
Российская армия запустила "Шахеды" и другие дроны ночью. Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 04:42.
А в 05:41 СМИ сообщили о работе ПВО в Черкассах и в окрестностях города. А несколько позже – что возле Черкасс прогремел взрыв.
По данным Deep State, Силы обороны выбили врага из Колесниковского леса южнее Купянска и закрепились. Это важная тактическая победа, которая не дает противнику закрепиться у реки Оскол на дороге Кившаровка – Боровая.
Тем временем оккупанты имели продвижение в Донецкой области. Враг прошел вперед у Часового Яра, а также имел успехи в районе Даченского в направлении Покровска.
Больше всего достижений захватчики имеют на Времовском направлении. Там они продвинулись в Новом Комаре, у Сторожевого и Зеленовки, что способствует дальнейшему наступлению на Великую Новоселку, которая является последним крупным населенным пунктом перед выходом на границы Днепропетровщины.