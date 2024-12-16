Враг наступает на Донетчине, в 211 бригаде расследуют издевательства: хронология 1027 дня войны

16 декабря 2024, 06:40
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Автор: Владислав Кравцов, Маргарита Волошина

В Украине продолжаются 1027 сутки полномасштабной войны, которую Россия развернула и ведет на территории нашего государства. Силы обороны сдерживают наступление противника, отражая штурмы, однако иногда врагу удается добиваться успехов на ряде направлений.

О главных событиях дня по состоянию на 16 декабря, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, а также дипломатические успехи, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Россияне рвутся в Днепропетровскую область и масштабно штурмуют Северск: обзор карты фронта от ISW

16:42, 16 декабря

В Мариуполе слышали взрывы

В Мариуполе около 15:20 было громко. В сети сообщили о взрывах в городе. Оккупационные телеграм-каналы сообщали о работе ПВО. Над городом также поднялся столб дыма.

О мощных взрывах во временно оккупированном городе сообщал и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как пишут местные жители, громко было вблизи проспекта Мирного, а также в 21 и 22 микрорайонах. Сейчас оккупационная власть ничего не сообщала о ситуации в городе и не комментировала взрывы.

16:38, 16 декабря

В Верховной Раде уже на этой неделе могут начать рассмотрение законопроекта о гражданстве, –СМИ

По данным собеседника в "Слуге народа", который предоставил информацию изданию "РБК-Украина", законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины действительно могут рассмотреть в ближайшее время.

На согласительном совещании представители фракции "Слуга народа" будут настаивать, чтобы его рассмотрели уже на этой неделе.

16:37, 16 декабря

Силы обороны отбросили оккупантов от Покровска

Спикер Объединенных сил группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне пытаются продвинуться к городу с флангов, избегая лобовых столкновений. Но подойти к городу им не удалось. Силы обороны отбросили врага назад.

Естественно, враг пытается продвинуться на расстояние ближе к городу, попытки есть через левый, правый фланги Сил обороны, чтобы избежать фронтального штурма. Враг также избегает лобовых атак, пытается обходить город стороной,
– отметил Волошин.

Он также подчеркнул, что этот город важен для фронта, ведь там есть железная дорога, которую враг будет пытаться захватить. Сейчас Силам обороны удалось отбросить российские силы у Песчаного, неподалеку от Покровска.

По словам Волошина, российских диверсионно-разведывательных групп в городе также нет.

16:34, 16 декабря

Россияне бросают в бой военных КНДР на Курщине без бронетехники, – ЦПД

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, тактика с применением военных из Северной Кореи к боям в Курской области России заключается следующим образом: солдат из КНДР накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков с нескольких направлений одновременно.

Потери у них (северокорейских солдат в России – 24 Канал) значительные,
– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Зато лейтенант отметил, что так называемые российские "военные" пытаются избегать новостей о неудачах военных из КНДР, и делают все, чтобы рассказывать об их "удачных действиях", скрывая потери.

16:17, 16 декабря

Умеров отреагировал на издевательства над военными в 211 бригаде

По приказу министра обороны немедленно начала работу Главная инспекция Минобороны, которая будет проверять факты издевательств над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Мы также выясним, почему так долго длилось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка. Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше. Моя позиция как министра четкая: все виновные должны понести наказание,
– заявил Рустем Умеров.

Также он анонсировал, что совсем скоро будет представлен законопроект о военном омбудсмене. Этот человек будет заниматься защитой прав военных.

15:47, 16 декабря

Украинский снайпер уничтожил оккупанта с дистанции 2 километров

Спецназовец ГУР "Лектор" смог попасть в российского оккупанта пулей калибром .338LM с расстояния 2 069 метров.

Снайпер стрелял, стоя в окопе. В то время оккупант двигался посадкой почти на одном уровне с "Лектором".

В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений,
– рассказал снайпер.

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что "Лектор" выполнил тяжелую профессиональную работу, попав в движущуюся цель на таком расстоянии.

По словам Кирилла Буданова, этот выстрел точно войдет в историю украинской борьбы за свободу.

15:45, 16 декабря

ССО продолжает уничтожать врага в Курской области

Украинские военные из 4 и 8 полков ССО уничтожили взвод россиян, пытавшийся захватить украинские позиции на Курщине. Враг, который использовал три БТР-82, попытался штурмовать украинские оборонительные рубежи, однако не смог прорваться. Все российские солдаты и техника были уничтожены.

Операция была тщательно спланирована и выполнена при участии операторов, которые заранее заминировали территорию, а также благодаря слаженной работе с FPV-дронами и сбросов с Mavic'ов.

15:40, 16 декабря

Над подозреваемым в совершении теракта в Днепре продолжается суд

Подозреваемый на суде уверял, что ему "куратор" приказал облить краской человека, который якобы берет взятки, а о взрывном устройстве, говорит, что не знал и не планировал этого делать. Сам он работал официантом, а потому якобы видел факты взяточничества.

Я причастен, но это не моя вина. Меня использовали. Обманули,
– сказал мужчина.

Кто его обманул, он не знает, а также утверждает, что на российские спецслужбы он не работал.

Мужчина в зал суда шел с прикрытым документами лицом, так остался сидеть и во время судебного заседания.

"Потому что мне стыдно, и это риск", – так он объяснил журналистам свое поведение.

15:33, 16 декабря

Кремль молчит о потерях военных КНДР в Курской области

В Курской области северокорейские солдаты уже понесли первые потери от украинских сил. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался это комментировать.

Это вопрос к минобороны,
– цитируют Пескова российские СМИ.

15:25, 16 декабря

В МИД резко отреагировали на заявление президента Словакии относительно территорий Украины

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что войну стоит заканчивать ценой потери украинских территорий.

"Нормально мыслеспособные люди не думают, что можно будет установить мир без определенных частичных территориальных потерь Украины в пользу России. К сожалению, мне жаль говорить это так прямо, но это мой реалистичный взгляд на вещи", – заявил он.

На его пророссийские нарративы резко отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору – во имя мира – это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам,
– подчеркнул он.

15:24, 16 декабря

Лубинец отреагировал на заявления об издевательствах в 211 бригаде

Дмитрий Лубинец отметил, что 14 декабря увидел в медиа публикацию о вероятных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ.

Поэтому немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования,
– указал он.

15:06, 16 декабря

Генштаб временно отстранил командира 211 бригады после расследования СМИ

В Генштабе отметили, что по решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в воинскую часть 211 понтонно-мостовой бригады направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Именно она и должна проверить информацию о нарушениях, о которых писали СМИ.

На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности,
– заявили в Генштабе.

Там также заверили, что о ходе и результатах проверки военные проинформируют дополнительно в установленном законодательством Украины порядке.

14:52, 16 декабря

Беларусь хочет быть частью переговоров по урегулированию войны в Украине

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что его страна "как никто другой" заинтересована в мирном урегулировании войны в Украине, поскольку это якобы угрожает их границам.

Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать, в частности, интересы белорусской стороны,
– сказал он.

14:38, 16 декабря

Путин увеличил численность российской армии до 1,5 миллиона человек

В понедельник, 16 декабря, российский диктатор Владимир Путин выступил на коллегии минобороны России. Во время выступления он заявил, что штатная численность вооруженных сил России повышена до 1,5 миллиона военнослужащих.

Кроме того, глава страны-террористки заявил, что россияне "добровольно идут на фронт".

Более тысячи человек в среднем ежедневно заключают в этом году (2024 – 24 Канал) контракты о военной службе,
– заявил Путин.

При этом диктатор нагло заявил, что Россия "вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности", но она якобы "не втягивается в полноценные гонки вооружений".

14:31, 16 декабря

Кипер заявил, что митрополит УПЦ МП "защитил" Одессу от российского десанта иконой

Олег Кипер рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения Агафангел ездил вдоль побережья Черного моря с иконой, после чего поднялся шторм.

В первые дни войны Агафангел при своих 84 годах, сейчас ему уже 86, он взял икону, которую мы с вами сегодня видели, и он почти целый день или целые сутки, я не буду сейчас на этом (акцентировать – 24 Канал), чтобы не ошибиться, он взял икону и ездил вдоль побережья для того, чтобы российские корабли не смогли высадить здесь десант,
– рассказал Кипер, добавляя, что после этого началась 10-дневная буря, которая и помешала планам врага.

По словам главы Одесской ОВА, сразу после этого в море началась 10-дневная буря, что помешала россиянам. Кипер говорит, что даже "погода объясняла, что Украину трогать нельзя".

Кроме этого, Олег Кипер предположил, что удар по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом за поддержку Агафангелом Украины.

14:12, 16 декабря

В Украине начали серийно производить ракету-дрон "Пекло"

Украина теперь будет производить ракету-дрон "Пекло" серийно. Около ста ракет уже готово. Об этом пишет "Экономическая правда".

В бою "Пекло" применили уже не менее пяти раз, во время одного из них могли поразить дорогую российскую военную цель.

Ракета-дрон "Пекло" может лететь со скоростью до 700 километров в час, то есть в несколько раз быстрее, чем обычный дрон. А крылатой ракетой ее делает реактивный двигатель.

Все это нужно, чтобы быстро преодолевать российскую ПВО и бить метко – и тяжело. Интересно, что название ракете подарил Зеленский, который был на одной из демонстраций на полигоне.

Новую ракету-дрон разрабатывали год. Производитель, имя которого держат в секрете, финансировал разработки за свой счет, потратив несколько миллионов долларов.

Среди способов наведения "Пекла" – инерциальная система и GPS. Ракету смогут запускать с разных платформ, также она может работать на разных двигателях.

"Пекло" на 70% состоит из украинских компонентов, произведенных государственными и частными компаниями. Контракты с производителем заключают подразделения, которые оперируют дальнобойными дронами.

14:12, 16 декабря

СБУ сообщила подозрение российскому генералу Игорю Кириллову

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу-лейтенанту Игорю Кириллову. Оккупант приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

По данным СБУ, Игорь Кириллов является начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Именно он ответственен за массовое применение российскими войсками запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины.

В частности, по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысяч случаев использования врагом химбоеприпасов. В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN.

Кириллову сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о военном преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

13:59, 16 декабря

Путин анонсировал серийное производство "Лещины"

Путин заявил, что поручил наладить вопрос серийного производства и размещения ударных отечественных систем, в частности гиперзвуковых. Кроме вышеупомянутого, глава Кремля анонсировал серийное производство новой вражеской ракеты.

Серийный выпуск "Орешника" начнется в ближайшее время,
– заявил он.

13:30, 16 декабря

Каллас высказалась о потенциальной миротворческой миссии в Украине

Каллас считает, что миротворцев можно отправлять только после достижения мира в Украине. Однако Россия, очевидно, не хочет мира сейчас.

Новая руководительница дипломатии Европейского Союза ссылается на интервью главы российского МИД Сергея Лаврова Такеру Карлсону, которое подтверждает, что страна-агрессор до сих пор не отказалась от своей цели.

13:00, 16 декабря

В ГУР раскрыли, куда Россия перебрасывает войска из Сирии

Военно-транспортные самолеты продолжили челночное движение из Сирии к аэродромам на территории России, в частности в Чкаловск, Нижнего Новгорода и Махачкалы,
– написали разведчики.

Оружие, военную технику и личный состав вывозят пятью самолетами. Это Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава МВД РФ и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, который относится к российскому минобороны.

12:30, 16 декабря

Кулеба ответил, сможет ли Трамп договориться о мирном соглашении

Как отметил Кулеба, Дональд Трамп поймет, что соглашение с Россией о мире в Украине невозможно. По его словам, между Украиной и Россией до сих пор существуют "фундаментальные разногласия", которые по состоянию на сегодня делают мир невозможным.

На мой взгляд, быстрых переговоров не будет,
– заявил он.

12:00, 16 декабря

ЕС принял новый пакет санкций против России

Евросоюз принял пятнадцатый пакет санкций против России. Он включает в себя 84 позиции, в частности 54 физические лица и 30 организаций.

Санкции касаются теневого флота, а также официальных лиц Северной Кореи и даже китайских компаний.

11:30, 16 декабря

МИД Украины отреагировал на слова президента Словакии о территориальных уступках

В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова президента Словакии Петера Пеллегрини, который считает, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира, и напомнили, что было со словацкими землями, когда их отдавали агрессору.

Последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору – во имя мира, – это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам,
– заявил представитель ведомства Георгий Тихий.

11:00, 16 декабря

В ISW назвали главную проблему военных КНДР на Курщине

Как отмечают аналитики, солдаты Северной Кореи сталкиваются с ожидаемыми трудностями на фронте. Так, они не только несут потери, но и не могут преодолеть языковой барьер. Кроме того, плохая координация с российскими войсками подрывает проведение операций в Курской области.

В ISW подтверждают этот факт сообщениями Главного управления разведки Украины. Так, недавно солдаты КНДР в Курской области открыли "дружественный огонь". Они обстреляли машины чеченского батальона "Ахмат". В результате погибло 8 кадыровцев.

10:30, 16 декабря

В Черкасской области обломками повреждена ЛЭП

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что российские "Шахеды" начали атаковать Черкасскую область на рассвете 16 декабря. Силы и средства ПВО успешно отражали атаку и уничтожили 14 дронов-камикадзе.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако есть повреждения критической инфраструктуры. Так, обломки вражеских БпЛА повредили линии электропередач. Сейчас специалисты уже прилагают усилия, чтобы восстановить электроснабжение.

10:00, 16 декабря

"Атэш" разведали укрепления оккупантов на админгранице Крыма и Херсонщины

Агенты движения "Атеш" провели детальную разведку фортификационных сооружений, расположенных на админгранице Крыма и Херсонской области.

В районе Красноперекопска российские войска обустроили многочисленные блиндажи и наблюдательные пункты, размещая их каждые 15 метров вдоль канала. Оккупанты также запаслись дровами, готовясь к возможному прорыву ВСУ.

Подробную карту с местами расположения личного состава, техники и вооружений россиян "Атеш" оперативно передали украинским защитникам.

09:30, 16 декабря

СБУ уничтожила российский склад в Донецкой области, где были миллионы патронов

Оккупанты хранили возле Маркино тысячи боеприпасов для боевых машин пехоты и танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

И туда добрались дроны СБУ. Бойцы Службы безопасности Украины поразили этот важный объект беспилотниками.

09:00, 16 декабря

Россия атаковала Украину десятками "Шахедов"

Согласно обнародованной информации, враг ночью атаковал 49 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов из районов Брянска и Орла в России.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 27 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской,
– говорится в сообщении.

08:30, 16 декабря

В Киевской области слышали взрывы

По данным КМВА, в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА, в результате чего в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,
– говорится в сообщении КГВА.

08:00, 16 декабря

Оперативная информация от Генштаба

  • На Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.
  • На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов, штурмовые действия противника отражали неподалеку Загрызово и Лозовой.
  • На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в оборону вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды.
  • На Северском направлении 34 боестолкновения состоялось вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.
  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
  • На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Песчаное и Новооленевка.
  • На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки, оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки.
  • На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов в районах Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки, привлекая штурмовую и бомбардировочную авиацию.
  • На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.
  • Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 38 вражеских атак на направлении. Известно о пяти авиаударов с применением пяти КАБ.
  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
07:40, 16 декабря

Какая ситуация в морях по состоянию на утро

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из них 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 41 ракет.
07:20, 16 декабря

Какие потери врага на 16 декабря

С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов таковы:

  • личного состава – около 763510 (+1070) человек;
  • танков – 9563 (+12);
  • боевых бронированных машин – 19736 (+29);
  • артиллерийских систем – 21151 (+23);
07:00, 16 декабря

Президент Словакии заявил, что мир будет стоить Украине определенных территорий

По словам политика, на такую мысль его наталкивает ситуация на фронте, где Россия ежедневно приобретает новые территории.

Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины,
– заявил он.

06:20, 16 декабря

В Хмельницкой области слышали звуки взрывов

Воздушную тревогу на территории Хмельницкой области объявили в 05:21 из-за угрозы ударных БпЛА. Вскоре после этого Воздушные силы сообщили о дронах-камикадзе в регионе.

Уже в 06:06 появились первые сообщения о взрывах в Хмельницкой области.

05:45, 16 декабря

Вблизи Черкасс и в окрестностях работала ПВО

Российская армия запустила "Шахеды" и другие дроны ночью. Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 04:42.

А в 05:41 СМИ сообщили о работе ПВО в Черкассах и в окрестностях города. А несколько позже – что возле Черкасс прогремел взрыв.

03:00, 16 декабря

Силы обороны имели успех возле Купянска, а Россия – на 5 участках фронта.

По данным Deep State, Силы обороны выбили врага из Колесниковского леса южнее Купянска и закрепились. Это важная тактическая победа, которая не дает противнику закрепиться у реки Оскол на дороге Кившаровка – Боровая.

Тем временем оккупанты имели продвижение в Донецкой области. Враг прошел вперед у Часового Яра, а также имел успехи в районе Даченского в направлении Покровска.

Больше всего достижений захватчики имеют на Времовском направлении. Там они продвинулись в Новом Комаре, у Сторожевого и Зеленовки, что способствует дальнейшему наступлению на Великую Новоселку, которая является последним крупным населенным пунктом перед выходом на границы Днепропетровщины.