Враг наступает на Донетчине, в 211 бригаде расследуют издевательства: хронология 1027 дня войны

В Украине продолжаются 1027 сутки полномасштабной войны, которую Россия развернула и ведет на территории нашего государства. Силы обороны сдерживают наступление противника, отражая штурмы, однако иногда врагу удается добиваться успехов на ряде направлений.

О главных событиях дня по состоянию на 16 декабря, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, а также дипломатические успехи, рассказывает 24 Канал.

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