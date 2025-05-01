СМИ оценили, сколько еще времени Россия способна вести войну в Украине

Российские войска теряют более 400 000 солдат убитыми и ранеными в год. Несмотря на эти огромные цифры и экономический кризис, страна-агрессор способна восстановить свои силы для продолжения военный действий гораздо быстрее, чем прогнозировали на Западе.

В апреле 2024 года Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что армия России теперь фактически на 15% больше, чем была на момент вторжения в Украину, передает 24 Канал со ссылкой на War on the Rocks.

Сколько еще Россия сможет воевать в Украине

Россия имеет неоспоримое преимущество в количестве населения. К 2035 году, согласно прогнозам ООН, количество мужчин призывного возраста в России уменьшится на 1,22 – 3,58 миллиона по сравнению с 2025 годом. Однако даже при худшем сценарии, в 2035 году количество российских мужчин в возрасте 20 – 44 года составит 20,1 миллиона – это больше, чем половина всего населения Украины по состоянию на 2023 год.

По пополнению техники, Россия здесь также в основном опережает Украину. В частности, в артиллерийских снарядах.

В марте 2024 года один европейский разведчик оценил, что в Украине ежедневно выпускается около 12 тысяч артиллерийских снарядов - примерно 10 тысяч из них со стороны России и 2 тысячи со стороны Украины. Эта разница привела к преобладанию оккупантов на фронте.

В 2024 году российская промышленность производила примерно 250 тысяч новых артиллерийских снарядов ежемесячно, и эта динамика, вероятно, сохранится в 2025 году.

Для сравнения: США производили около 30 тысяч снарядов в месяц, а страны ЕС, помогающие Украине – еще примерно 83 тысячи. Если предположить, что российские темпы производства не изменятся, то только в 2026 году совокупное производство снарядов в США и ЕС сможет превысить российское – при условии, что эти страны достигнут своих целей.

Россия активно использует советские запасы средней и тяжелой техники для пополнения потерь. Ее запасы советских танков еще далеко не исчерпаны, и их можно будет использовать в случае необходимости.

По данным Британии, Россия способна производить до 100 основных боевых танков в месяц. В апреле 2025 года генерал Каволи уточнил, что Кремль планирует произвести "1 500 танков и 3 000 бронированных машин" в этом году.

Даже если потери будут оставаться на нынешнем уровне, некоторые аналитики считают, что Россия сможет их выдерживать как минимум до 2026 или даже 2027 года.

Экономика России уже испытала и в дальнейшем будет испытывать трудности. На этом фоне некоторые аналитики и в дальнейшем будут предсказывать неизбежный экономический коллапс. Но также правдоподобно, что экономика России будет и в дальнейшем как-то держаться на плаву в ближайшие годы. Если это сбудется, российская военная угроза не исчезнет в ближайшее время.

По словам эксперта, Маттье Булег, "российская военная промышленность остается грозной машиной".