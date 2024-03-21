Силам обороны удалось стабилизировать обстановку на Востоке, – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сделал важное заявление. По его словам, Силы обороны стабилизировали обстановку в восточных областях нашего государства.

Согласно утренней сводке Генштаба, Россия увеличила количество атак на Лиманском направлении. Вечером стало известно, что на Лиманском направлении наши воины отбили 10 атак, а на Бахмутском – 14.

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Главком высказался о ситуации на фронте

Провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром. Проинформировал о ситуации на поле боя. В частности, о том, что на данный момент Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на Востоке Украины,

– написал он.

Также Сырский поблагодарил правительство Французской Республики и французский народ за постоянную и последовательную поддержку Украины. И отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции.

Какова ситуация с боеприпасами для Украины и мобилизацией

Британские разведчики указали, что дефицит личного состава и боеприпасов в ВСУ затрудняет удержание позиций. Горячо возле Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Согласно результатам 20-го заседания в формате "Рамштайн", Украина получит артиллерийские снаряды 155 миллиметров, 152 миллиметра и 105 миллиметров. Страны дроновой коалиции отправят беспилотники в Украину уже в марте. А вот над появлением F-16 в Украине еще работают.

Во время Киевского форума по безопасности в Киеве выступил адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО. Он сказал, что россияне учатся на своих ошибках, поэтому ВСУ стало труднее воевать. Но оккупанты не способны вести современную войну, поэтому бьют из артиллерии, как в Первую мировую.

Важным акцентом выступления Бауэра стал призыв усилить мобилизацию и объединить общество вокруг этих вопросов.

Война касается всех, нравится вам это или нет. Речь идет о людях, о народе. Не о новых гранатах, не о новых БМП и новых танках. Вам и нам нужны новые солдаты. Ведь солдаты гибнут, получают ранения. Речь идет о призыве в армию, о поддержке от всего общества. Это общая ответственность, если речь идет о вашей стране,

– сказал он.

