Когда Путин завершит войну в Украине: Шольц объяснил

Российские захватчики продолжают войну на территории Украины под руководством диктатора Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц разъяснил, когда глава Кремля прекратит войну.

Ранее, Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин просчитался, когда думал, что Евросоюз не будет поддерживать Украину до победы. Для Германии важно, чтобы ЕС противостоял российским атакам и оказывал значительную помощь для Киева.

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При каком условии Путин завершит войну в Украине

Выступая на встрече европейских социал-демократов в Бухаресте, Шольц сказал, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является то, что он назвал "эффективным сдерживанием".

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, российский диктатор Владимир Путин завершит войну в Украине тогда, когда поймет, что ее невозможно выиграть.

Война в Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя,

– заявил Шольц.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что его страна не прекратит своих усилий по поддержке Украины в войне с Россией и призвал Запад продолжать такую поддержку.

На сегодня Германия выделила Киеву военную поддержку на 28 миллиардов евро. Канцлер Германии подчеркнул, что поддержка Западом Украины является "ключом к восстановлению мира" в Европе.

Он также призвал к развитию сильной и действительно европейской оборонной промышленности.

"Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе, как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас", – резюмировал Шольц.

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