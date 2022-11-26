Молится за украинцев и просит молиться о нем: Франциск обратился к украинскому народу
Источник:Украинская Греко-Католическая церковь
Папа римский Франциск на 9 месяц полномасштабной войны в Украине обратился с отдельным письмом к украинскому народу. Понтифик вспомнил, что через несколько недель будет Рождество, "и крик страданий станет еще более ощутимым".
Послания Папы Франциска к украинскому народу ждало большинство украинских греко-католиков с первого дня войны. В своем обращении понтифик назвал войну в Украине абсурдной и безумной.
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"Ваша боль – это моя боль"
Папа Франциск отметил в письме, что он объединяет свои слезы со слезами украинского народа. По его словам, за это время не было и дня, когда он не был бы рядом с нами и не держал бы нас в своем сердце и в своих молитвах.
Понтифик вспомнил украинских убитых и раненых украинских детей и "неизмеримую боль украинских матерей". Глава Ватикана думает также об украинской молодежи, которая вынуждена была взять в руки оружие, оставив мечты о будущем, людях старшего поколения, женщинах, подвергшихся насилию и несущих в своих сердцах тяжелое бремя.
А еще – о волонтерах, беженцах и внутренне перемещенных лицах, пастырях, "что часто с большим риском для собственной безопасности оставались рядом с людьми".
Папа Римский вспомнил и о Рождестве
Понтифик отметил, что через несколько недель будет Рождество, "и крик страданий станет еще более ощутимым". Он вернулся к испытаниям, с которыми Святой Родине пришлось столкнуться в ту ночь, которая казалась только холодной и темной.
Пусть Бог исполнит справедливые надежды ваших сердец, исцелит ваши раны и дарит вам свое утешение. Я с вами, молюсь за вас и прошу молиться за меня,
– написал Папа.
Кроме того, глава Католической церкви заверил, что спустя девяносто лет после ужасного геноцида Голодомора увлекается "добрым пылом" украинского народа.
Напомним, что Папа Римский неоднократно объявлял скандальные заявления о войне в Украине и увлечение "гуманным русским народом".Обратите внимание! Политический эксперт Валерий Клочок выразил мнение, что существует возможная причина подобных высказываний Папы Римского. Вероятно, его очень активно привлекают в мировой кампании по принуждению Украины к переговорам с Россией.
Скандальные заявления Папы Римского
- Папа Римский сделал скандальное заявление о россиянах, которые убивают в Украине взрослых и детей, а также уничтожают города и деревни. Захватчиков понтифик назвал "великим народом" и заявил о якобы русском гуманизме.
- Папа Римский призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина к переговорам. Это в то время, когда российские ракеты летели на украинские города, чтобы убивать украинцев.
- Также понтифик называл российскую пропагандистку Дарью Дугину, которую якобы убили в России, "невинной жертвой". Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заметил, что "украинское сердце разрывается от слов Папы".
- Кроме того, весной 2022 года Папа Римский охарактеризовал свои отношения с Патриархом Кириллом как "очень хорошие". Тем временем Кирилл благословлял убийства украинцев.
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