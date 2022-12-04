Перед вторжением Россия поделила украинцев на 4 группы для подавления сопротивления населения
Лондонский Королевский институт оборонных исследований проанализировал первое полугодие войны в Украине. Эксперты утверждают, что перед вторжением Россия разделила украинцев на 4 группы.
Специалисты Института Джек Уэйтлинг и Ник Рейнольдс для своего исследования посетили Украину шесть раз. Анализ войны охватывает период с февраля по июль.
Читайте также "Кладбище" снарядов в Харькове: в сети показали фото, от которого мороз по коже
На какие категории разделили украинцев
Перед вторжением россияне разделили украинцев на четыре группы:
- первая – те, кого нужно ликвидировать физически;
- вторая – те, кого нужно подавлять и притеснять;
- третья – нейтральные граждане, которых можно склонить к сотрудничеству;
- четвертая – потенциальные коллаборанты.
Как россияне планировали выявлять группы
У Кремля был список первой группы, состоявший из активных участников революции достоинства. ФСБ России тренировалась даже их захватывать и убивать.
Вторую категорию планировали обнаруживать, обходя дома. Затем для этих людей должны были создать фильтрационные лагеря. После фильтрации "особо ненадежных" планировали депортировать в Россию. А в Украине их бы "перевоспитывали" завезенные из России "учителя" и другие официальные лица.
Россияне думали привлечь к оккупации Украины народных депутатов Верховной Рады. Пророссийские нардепы должны были создать "Движение за мир" и призвать других политиков.
Это "движение" должно влиять на подавление оппозиционных настроений. Если бы регионы отказались от присоединения, то им бы отключили электричество, водоснабжение и финансовую систему через механизмы Нацбанка.
Успехи ВСУ на фронте: главное
- В районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, украинские воины сбили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили 264 вертолета страны-агрессора.
- Украинские военные мастерски уничтожили российских наемников из ЧВК "Вагнера" под Бахмутом. Наши воины из 71 отдельной егерской бригады ДШВ вовремя атаковали оккупантов, готовивших ротацию.
- Что же касается Луганщины, то украинские бойцы уже рядом с Кременной. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что до населенного пункта ВСУ осталось несколько километров. Он добавил, что оккупанты понимают, что не удержат Кременную, поэтому строят вторую линию обороны возле Старобельска.
- Россияне сбегают со своих позиций в Луганской области и пытаются самостоятельно пересечь границу, чтобы вернуться в Россию. Оккупанты ежедневно ловят по 50 своих солдат.