Поражение на войне для диктатора заканчивается смертью, – Пионтковский о страхе путина
Владимир Путин понимает, что поход на Киев, Одессу или Львов – невозможен. Его армия ни на что не способна, кроме маленьких шагов на Донбассе, где сконцентрирована вся мощь.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Важно Пионтковский ответил на слухи о том, что Джонсон может стать генсекретарем НАТО.
Он отметил, что поражение на войне для диктатора опасно не только политической смертью, но и физической. Ему в спину уже стучит символический опыт Каддафи.
Произошедшее с Каддафи имело решающий эффект на его внешнюю политику. Прежде всего в Сирии. Зачем он полез туда? "Спасать" Асада, потому что в его больном сознании там был заговор,
– рассказал Пионтковский.
"Единственный план, который сейчас есть (у Путина – 24 канал), возможно, захватить еще какой-то городок до того, как в полном объеме прибудет западное оружие. А тогда снова мобилизовать всю свою агентуру", – сообщил российский публицист.
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