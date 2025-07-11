"Сегодня – Украина, а завтра Восточная Азия": журналист объяснил взгляд Японии на агрессию России
- Японский журналист Такаши Хирано рассказал, что Япония помогает Украине не из территориальных интересов, а из принципиальных соображений, придерживаясь современного мирового порядка, который запрещает силовое вмешательство.
- Япония не рассматривает военный сценарий возвращения спорных территорий с Россией, а только путем переговоров, придерживаясь принципов самозащиты и безопасности в регионе Восточной Азии.
- Япония считает, что помощь Украине является также вопросом безопасности региона, поскольку победа агрессора может стать опасным сигналом для Восточной Азии.
Японский журналист Такаши Хирано в эксклюзивном интервью рассказал о состоянии отношений Японии и России, особенно в отношении спорных территорий. В частности он объяснил, почему Япония помогает Украине.
Россия и Япония имеют спорные территории – Курильские острова (Северные территории). Об этом рассказал Такаши Хирано в интервью 24 Каналу.
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Почему Япония не может позволить России победить в войне с Украиной?
Спорные территории с Россией в Японии называют Северные территории, а в России – Южные Курилы. Япония долгое время имеет этот конфликт с Россией, но в последние десятилетия он отодвинут на задний план.
Эта тема, по словам Хирано, не стала острее и после полномасштабного вторжения России в Украину.
Япония помогает Украине не из-за каких-то прагматических территориальных интересов, а из принципиальных соображений,
– говорит Такаши Хирано.
Он отмечает, что Япония никогда не начнет войну за эти острова – она действует исключительно в рамках самообороны. Токио придерживается современного мирового порядка, который не позволяет силовое вмешательство в дела других стран и нарушение международного права, даже если речь идет о территориях, которые считаются оккупированными. Помощь Украине – это вопрос самозащиты.
"Именно поэтому мы не можем позволить, чтобы кто-то безнаказанно нарушал этот принцип, потому что тогда другие страны, в частности в Восточной Азии, тоже могут решить, что им все позволено. В этом смысле помощь Украине – это и о безопасности самого региона. Бывший премьер-министр Японии Фумио Кишида сформулировал это очень четко: "Сегодня – Украина, завтра может быть Восточная Азия". Если мир позволит агрессору победить, это станет опасным сигналом и для нашего региона", – объяснил японский журналист.
Япония не рассматривает ни одного военного сценария возвращения Северных территорий. Это запрещено и принципиально неприемлемо в рамках логики, которую сама же Япония отстаивает в случае Украины.
Официальная позиция Японии допускает возвращение оккупированных островов только путем переговоров. Хотя этот принцип некоторые в стране и подвергает критике, он все же остается неизменным.