Адмирал НАТО ответил, какие союзники России помогают ей продолжать войну

Россия продолжает агрессию против Украины при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. Но в долгосрочной перспективе ее возможности вести войну значительно усложнятся из-за больших потерь.

Ситуацию проанализировал председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Armyinform.

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Кто помогает России вести войну

По словам адмирала, с февраля 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч военных убитыми и ранеными, а также тысячи единиц бронетехники, авиации и кораблей. Российский флот фактически вытеснен из большей части Черного моря.

Несмотря на значительные потери, Москва продолжает войну, полагаясь на помощь Северной Кореи, Ирана и Китая.

"Однако в долгосрочной перспективе России будет сложно и в дальнейшем не учитывать такой высокий уровень потерь", – заявил Драгоне.

Драгоне отметил, что дальнейшая военная помощь Украине ослабит военный потенциал России и позволит Киеву вести переговоры с позиции силы.

Мы должны сосредоточиться на поддержке завершения войны, чтобы обеспечить Украине возможность вступать в любые переговоры с позиции силы,

– подчеркнул он.

Напомним, украинские дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, который является одним из крупнейших НПЗ России с мощностью 6,25 млн тонн нефти ежегодно.