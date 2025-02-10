Ситуацію проаналізував голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Armyinform.

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Хто допомагає Росії вести війну

За словами адмірала, з лютого 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч військових убитими та пораненими, а також тисячі одиниць бронетехніки, авіації та кораблів. Російський флот фактично витіснений із більшої частини Чорного моря.

Попри значні втрати, Москва продовжує війну, покладаючись на допомогу Північної Кореї, Ірану та Китаю.

"Однак у довгостроковій перспективі Росії буде складно і надалі не зважати на такий високий рівень втрат", – заявив Драгоне.

Драгоне наголосив, що подальша військова допомога Україні послабить військовий потенціал Росії і дозволить Києву вести переговори з позиції сили.

Ми повинні зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили,

– підкреслив він.

Нагадаємо, українські дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, який є одним з найбільших НПЗ Росії з потужністю 6,25 млн тонн нафти щороку.