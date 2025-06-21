Россия сможет выйти на границы Донецкой области разве что через десятки лет, – Силы обороны

Россияне взяли себе за цель выйти к границам Донецкой области. Однако, учитывая вражеские потери и темпы продвижения, это займет для них десятки лет.

Россия может понести миллионные потери, если действительно желает выйти на границы Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Мечта россиян полностью захватить Донецкую область неосуществима в ближайшие годы

Примерно, как мы считали, за несколько десятков лет и несколько миллионов потерь они могли бы справиться (выйти на админграницы Донецкой области, – 24 Канал). Давайте посмотрим, что на то продвижение, которое происходило после 2023 года, сколько у них потерь после 2023 года – это сотни тысяч человек... Да, продвижение безусловно есть, но оно в пределах отдельных районов Донецкой области,

– сказал Трегубов.

Как отмечает спикер, учитывая нынешние темпы продвижения и потери россиян, их цель выйти на админграницы Донецкой области является недостижимой. Но это не значит, что россияне не продолжат свои попытки.

Россия может продолжать террор мирного населения в попытках сорвать сопротивление украинского народа или давить на Украину на международной арене и на усилия партнеров по защите Украины.