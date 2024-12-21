Пора снимать Т-34 с памятников: действительно ли в России такой значительный дефицит техники

В начале полномасштабного вторжения Россия надеялась быстро захватить Киев, перебросив в Украину значительную часть своей техники вместе с современным оборудованием. Однако она понесла существенные потери и сейчас вынуждена использовать запасы советских времен, поскольку производство новой бронетехники сократилось

Однако Россия не имеет такого большого дефицита, как кажется. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также 2024 год может стать самым кровавым для армии России в войне против Украины

Наблюдается ли в России дефицит техники

Издание отмечает, что из-за санкций компоненты для техники, которые Россия ранее получала из западных стран, стали недоступными.

Весной 2023 года кадры, на которых российские танки, которым десятилетия, перевозят в вагонах поездов в Украину, побудили российских телевизионных экспертов шутить, что вскоре Москва может начать снимать с постаментов памятников танки Т-34, которые участвовали во Второй мировой войне,

– говорится в материале.

По мнению издания, если Запад продолжит поддерживать Украину, то Россия может столкнуться с нехваткой ресурсов для ведения войны. Однако это может произойти далеко не скоро.

"У них ничего не осталось. Они исчерпали свои резервы", – заявлял в августе 2023 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Однако, к сожалению, он недооценил масштаб российских складов советского оружия.

Есть ли у России ресурсы для ведения войны

По данным издания, военные расходы России достигли рекордного уровня со времен СССР, а в 2024 году могут превысить 120 миллиардов долларов, что составит ошеломляющие 30% от всех государственных расходов. Даже огромные расходы СССР на армию в 1990 году достигали лишь 29,4% государственных расходов.

Майкл Гьерстад из Международного института стратегических исследований отметил, что Россия восстанавливает и производит новые танки примерно с той же скоростью, с которой ее теряет – 100 единиц в месяц.

Да, есть дефицит, но он не такой очевидный, как многие думают. Восстановление России произошло гораздо лучше, чем я мог себе представить,

– отметил эксперт.

Россияне также приспособились к потерям, меняя тактику: они отправляют небольшие группы пехоты вперед, а танки используют для удаленного огня, пряча их в лесополосах. Это позволяет им экономить запасы бронетехники, особенно во время наступательных действий на востоке Украины.

"Россия не может поддерживать такую интенсивность наступательных операций вечно, но она адаптируется, чтобы продлить этот срок... Украинцы не имеют времени ждать, пока у россиян закончится техника", – заметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги, который регулярно посещает украинские подразделения на передовой, Майкл Кофман.

Напомним, Россия потеряла в войне против Украины уже более 9,5 тысяч танков, почти 20 тысяч других бронированных машин и почти 32 тысячи единиц автомобильной техники военного назначения. Также мы сообщали, что 2024 год может стать для российской армии самым кровавым в потерях личного состава. Только точно подтвержденные потери могут пересечь границу в 34 тысячи человек, дату смерти еще 11 тысяч военных невозможно определить.