Вместо отдыха в Крыму, россиян загнали в тупик, – Хлань о "ротации" на Юге

российские захватчики начали накапливать свои силы на Юге Украины. Часть вражеских войск везут на "ротацию" в сторону Херсона и Крыма, но до полуострова не довозят.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, если внимательно посмотреть на эту "ротацию", то российских военных действительно изолируют на Геническом, на Арбатской стрелке.

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Фактически это место – тупиковое для россиян, поскольку омывается Азовским морем и соединения с временно оккупированным Крымом нет,

– объяснил он.

И подчеркнул, что оттуда некуда бежать. Если позволят уехать в Крым – военные убегут. Так, чтобы не допустить дезертирства, их обманом селят в Геническе.

россияне деморализованы

Хлань также добавил, что войска агрессора загоняют туда на захватывающие туристические базы и размещают их там. Однако для военных россии – это такое гетто, откуда у них нет возможности убежать. После "отдыха", их снова отправляют на линию фронта.

Поэтому состояние военных россии чрезвычайно деморализовано, подчеркнул депутат.

Хлань о "ротации" россиян на Юге: смотрите видео

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