Скучают по вкусу поражения: россияне хотят начать наступление на еще одном направлении на Донбассе
В Украине уже более 10 месяцев идет жестокая война против России. Самые горячие бои проходят на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона сообщил, что россияне готовятся начать еще одно наступление. В дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой, оккупанты готовятся потерпеть поражение и на Лиманском направлении, пишет 24 канал.
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На каких направлениях оккупанты планируют продвигаться
Череватый напомнил, что восток Украины остается главным театром военных действий, где враг сосредоточил больше всего сил. Каждый день российские войска применяют ствольную артиллерию, РСЗО, танковым огнем пытаются поражать украинские позиции и используют авиацию.
По мнению спикера, российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском.
Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери,
– сказал Череватый.
По его словам, только за эти сутки только на Бахмутском направлении ВСУ убили более 50 оккупантов, еще около 80 ранены.
Череватый рассказал, что и на других направлениях наши бойцы не дают врагу продвигаться и системно его уничтожают. Он отметил, что фактически ежесуточно враг теряет по батальону.
Ситуация на Востоке: что известно
- Завербованные "поваром Путина" Евгением Пригожиным заключенные гибнут десятками и сотнями при попытках захватить Бахмут. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что Пригожин пытается конкурировать с главой минобороны Шойгу. В этом противостоянии Суровикин принял сторону Пригожина, поэтому они образовали альянс. Именно благодаря этому "вагнеровцы" получили тяжелое вооружение.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ сдерживают российских военных под Бахмутом, где ведутся ожесточенные бои. Оккупанты каждый день теряют личный состав и технику ради того, чтобы захватить город. Наши воины стараются не допустить системного прорыва врага.
- Кроме того, аналитики Института изучения войны считают, что россияне замедлились на Бахмутском направлении и уже не могут поддерживать такие же темпы своих наступательных операций. Вероятно, оккупанты будут искать возможности для тактической или оперативной паузы.
- Специалисты ISW заметили, что в последние несколько дней российские войска замедлили темпы своего наступления на Бахмут и окрестные населенные пункты. Российские военные блоггеры утверждают, что украинские силы оттеснили элементы группы Вагнера на позиции, которые они занимали несколько дней назад.
- Минобороны Великобритании 24 декабря заявило, что по их данным захватчики не располагают необходимым запасом артиллерийских боеприпасов для поддержания широкомасштабного наступления.