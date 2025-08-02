Российские войска не могут удержать позиции в Каменском на Запорожье. Подразделения Сил обороны Украины продолжают контролировать часть населенного пункта.

Россияне пытаются окончательно вытеснить украинские войска из Каменского, но без успеха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина в эфире телеканала "Мы – Украина".

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Какая ситуация сейчас в Каменском?

Враг не может закрепиться в Каменском, ведь он уничтожил наши позиции, чтобы нам не было где держаться. Поэтому и ему негде удержаться. Он только туда заходит, просачивается, а мы пытаемся уничтожить все эти группы, которые просачиваются в этот населенный пункт,

– объяснил Волошин.

Сейчас подразделения ВСУ удерживают северную и северо-восточную окраины населенного пункта.

Несмотря на недавнее обновление карты DeepState, где Каменское было замечено как оккупированное, украинские военные оперативно опровергли эту информацию. Россияне не закрепились в Каменском.

Напомним, офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук отмечает, что враг хочет на конец осени зайти по крайней мере в 10 населенных пунктов для того, "чтобы не быть жертвой в так называемых кол-зонах". В них россиян легко уничтожают украинские дроны.