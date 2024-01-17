Россияне атаковали Одессу и Харьков, Франция подпишет соглашение о безопасности: хронология 693 дня войны

Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и постоянно атакует гражданскую инфраструктуру. Однако Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам и наносят им немалые потери.

Украина противостоит России уже 693 дня в полномасштабной войне. Какая ситуация на фронте, главные международные события, а также все происходящее в Украине – в материале 24 Канала.

Днем раньше Россияне атаковали Кропивницкий и Харьков, Зеленский выступил в Давосе: хронология 692 дня войны