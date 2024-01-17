Россияне атаковали Одессу и Харьков, Франция подпишет соглашение о безопасности: хронология 693 дня войны
Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и постоянно атакует гражданскую инфраструктуру. Однако Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам и наносят им немалые потери.
Украина противостоит России уже 693 дня в полномасштабной войне. Какая ситуация на фронте, главные международные события, а также все происходящее в Украине – в материале 24 Канала.
Днем раньше Россияне атаковали Кропивницкий и Харьков, Зеленский выступил в Давосе: хронология 692 дня войны
Поздним вечером в Харькове прогремели мощные взрывы. Местные власти сообщили, что оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что под ударом оказалось трехэтажное здание медучреждения – оно частично разрушено. Также под ударом оказались жилые постройки. По предварительным данным, пострадали 17 человек. Враг ночью 17 января массированно атаковал Одесщину дронами-камикадзе "Шахед". Как уточнили в Силах обороны Юга, почти 3 часа работали подразделения противовоздушной обороны. Всего в Одесской области было сбито 11 БПЛА. Однако взрывной волной ликвидированных "Шахедов" повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы. В нескольких локациях произошло возгорание – горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Известно по меньшей мере о 3 раненых. В ночь на 17 января в русском Белгороде было тревожно. Местные жители сетовали на мощные взрывы. Как заявил губернатор Белгородской области, регион якобы атаковали беспилотники. Он сообщил, что над областью якобы сбили 7 дронов. Известно, что в результате атаки неизвестными БПЛА, в Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе – повреждено остекление в жилом доме и кровля, произошло возгорание хозяйственного сооружения. Кроме того, в одном из поселков отключено электричество. Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в феврале. По предварительным данным, целью его визита будет "завершение двустороннего соглашения о безопасности". Документ поможет увеличить финансовую и оборонную состоятельность Украины. Кроме того, в ближайшие недели Франция пообещала предоставить Украине более современное вооружение – речь об около 40 ракетах дальнего радиуса действия Scalp и несколько сот бомб. Владимир Зеленский в Давосе встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры обсудили двусторонние отношения, в частности, взаимодействие на треке европейской интеграции Украины. Скоординировали также позиции в преддверии Вашингтонского саммита НАТО. Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку нашей страны, Джо Байден срочно созывает лидеров Конгресса. Там должно состояться обсуждение предоставления новой помощи для Украины. Как сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден примет лидеров Конгресса из Сената и Палаты представителей, а также руководителей ключевых комитетов от обеих партий в Белом доме, чтобы обсудить критическую важность его дополнительного запроса относительно национальной безопасности.
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
Одесса пострадала от атаки "Шахедов"
Обломки сбитых "Шахедов" нанесли немало разрушений / Фото Силы обороны Юга
В Белгороде раздались взрывы
Макрон подпишет соглашение о безопасности
Зеленский встретился с Дудой в Давосе
– сообщил Зеленский детали встречи.
Владимир Зеленский встретился с Дудой / Фото Владимира Зеленского
Поздним вечером в Харькове прогремели мощные взрывы. Местные власти сообщили, что оккупанты нанесли ракетный удар по городу.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что под ударом оказалось трехэтажное здание медучреждения – оно частично разрушено. Также под ударом оказались жилые постройки.
По предварительным данным, пострадали 17 человек.
Враг ночью 17 января массированно атаковал Одесщину дронами-камикадзе "Шахед". Как уточнили в Силах обороны Юга, почти 3 часа работали подразделения противовоздушной обороны.
Всего в Одесской области было сбито 11 БПЛА. Однако взрывной волной ликвидированных "Шахедов" повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.
В нескольких локациях произошло возгорание – горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Известно по меньшей мере о 3 раненых.
В ночь на 17 января в русском Белгороде было тревожно. Местные жители сетовали на мощные взрывы.
Как заявил губернатор Белгородской области, регион якобы атаковали беспилотники. Он сообщил, что над областью якобы сбили 7 дронов.
Известно, что в результате атаки неизвестными БПЛА, в Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе – повреждено остекление в жилом доме и кровля, произошло возгорание хозяйственного сооружения. Кроме того, в одном из поселков отключено электричество.
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в феврале. По предварительным данным, целью его визита будет "завершение двустороннего соглашения о безопасности". Документ поможет увеличить финансовую и оборонную состоятельность Украины.
Кроме того, в ближайшие недели Франция пообещала предоставить Украине более современное вооружение – речь об около 40 ракетах дальнего радиуса действия Scalp и несколько сот бомб.
Владимир Зеленский в Давосе встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры обсудили двусторонние отношения, в частности, взаимодействие на треке европейской интеграции Украины. Скоординировали также позиции в преддверии Вашингтонского саммита НАТО.
Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку нашей страны,
Джо Байден срочно созывает лидеров Конгресса. Там должно состояться обсуждение предоставления новой помощи для Украины.
Как сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден примет лидеров Конгресса из Сената и Палаты представителей, а также руководителей ключевых комитетов от обеих партий в Белом доме, чтобы обсудить критическую важность его дополнительного запроса относительно национальной безопасности.