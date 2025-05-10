Во время "перемирия" россияне пытались подойти к позициям ВСУ, маскируясь под "своих"

Во время "перемирия" российские военные пытались подойти к позициям украинских защитников. Для этого они использовали цвета скотча украинской армии на своей форме.

Такие действия являются очередным нарушением Женевской конвенции со стороны россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 60-ю ОМБр.

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Россияне выдавали себя за ВСУ, чтобы подойти к позициям Сил обороны

В Украине до сих пор как будто действует путинское "перемирие" по случаю "дня победы". Однако, игнорируя собственное же перемирие российские войска продолжают атаки по всей линии фронта, в частности нарушая базовые правила ведения войны.

Так, в 60-й ОШБр рассказали, что российские оккупанты, обмотавшись скотчем цвета ВСУ, пытались подойти к позициям украинских защитников. Цвет скотча на шлеме или конечностях воина помогает отличать "своего-чужого".

Война под чужим флагом запрещена Женевскими конвенциями.

Но ничто так не выдавало Штирлица, как неправильный оттенок формы и жгут Эсмарха, торчащий из кармана вместо турникета,

– заметили украинские бойцы.

Российских недодиверсантов смогли разглядеть операторы дронов ББпС Vidarr 60 ОМБр.

Украинские дроны уничтожают оккупантов, что использовали украинские цвета в форме: смотрите видео