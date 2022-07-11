В Херсоне оккупанты ночью расстреляли легковушку с киевскими номерами

Во временно оккупированном Херсоне российские военные ночью расстреляли машину с киевскими номерными знаками. Утром на месте стрельбы обнаружили тело.

Человека убили, вероятно, за нарушение комендантского часа

Местные жители рассказали журналистам 24 канала, что российские оккупанты расстреляли легковушку на улице Сенявина. Сообщается, что стрельбе предшествовала погоня.

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Жители оккупированного Херсона слышали автоматную очередь, после которой все утихло. Уже утром херсонцы увидели расстрелянную машину и гражданское тело в ней.

Тело убитого человека убрали только днем. Вероятно, человека убили из-за нарушения комендантского часа.

россияне расстреляли дезертиров под Херсоном

Источники 24 канала в главном управлении разведки сообщили, что под Херсоном российские военные расстреливают дезертиров.

Жители Херсонщины часто слышат выстрелы, но им говорят, что это учения. Дезертиров ликвидируют на кладбище Геологов.

Работники на экскаваторах круглосуточно копают на кладбище новые могилы, поэтому российские оккупанты каждый раз имеют заранее подготовленные места.

Какая ситуация в Херсонской области

В разведке министерства обороны Великобритании информировали, что украинские военные давят на оборону оккупантов в Херсонской области, но не продвигаются.

В американском Институте изучения войны сообщали, что россия, вероятно, исчерпывает запасы мощных ракет, поэтому обстреливает Херсонщину и Николаевщину зенитно-ракетными комплексами С-300.

Вооруженные Силы Украины в начале июля освободили из-под российской оккупации село Ивановка Херсонской области. Также был освобожден поселок Потемкино на севере Херсонской области.

Украинские военные систематически наносят потери врагу. Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщал, что ночью 11 июля ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Таврическом. Наши бойцы уничтожили передвижной командный пункт врага, военную технику, радары и антенны, ПВО оккупантов.

Источники в спецслужбах заявляли о ликвидации более сотни российских военных и еще 200 раненых.

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